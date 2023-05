Die Stadt beginnt am Mittwoch, 10. Mai, mit den Erschließungsarbeiten auf dem Oberen Brühl. Damit fällt der Startschuss für die Umsetzung eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre. Auf dem alten Kasernengelände Mangin will die Stadt ein neues Wohnquartier schaffen.

Auf dem Gelände Oberer Brühl soll ein neues Wohnviertel entstehen, jetzt beginnt die Stadt mit den Abrissarbeiten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Im Rahmen der Erschließungsarbeiten werden die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt und die neuen Straßen innerhalb des Baugebietes angelegt.

Neue Kanalisation

In der ersten Etappe der Erschließungsarbeiten wird die neue Kanalisation hergestellt. Hierfür sind zu Beginn die Anschlüsse an die Bestandskanalisation herzustellen, wodurch eine Vollsperrung der Pontarlierstraße zwischen Goetheplatz 8 und der Kirnacher Straße erforderlich wird. Die Sperrung gilt ab Mittwoch, 10. und dauert bis Montag, 29. Mai, an.

Am Freitag, 12. Mai, wird die Sperrung aufgrund einer Veranstaltung auf dem Quartiersgelände ‚Oberer Brühl‘ zeitweilig aufgehoben, um eine Durchfahrt zu ermöglichen.

Auch Richthofenstraße wird gesperrt

Für den Kanalisationsanschluss in der Richthofenstraße ist ebenfalls eine Straßensperrung erforderlich. Diese wird voraussichtlich ab Dienstag, 30. Mai, eingerichtet und voraussichtlich bis Mitte/Ende Juni bestehen. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten werden die Straßen wiederhergestellt, sodass die Nutzung im Anschluss uneingeschränkt möglich sein wird.

