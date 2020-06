von unserer Redaktion

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 4. Juni wurden 503 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (statistisch korrigiert: – 2 Fälle zum Vortag). Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 561 (+ 2 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 30 Todesfälle (1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Erkrankten bei 28 Personen (+ 3 Fälle zum Vortag).

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Mittwoch, 3. Juni 73 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen. Eine Person wurde in das Schwarzwald-Baar Klinikum überwiesen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag, 4. Juni, 14 am Coronavirus erkrankte Personen sowie 4 Verdachtsfälle. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Villingen-Schwenningen: 238 (davon 213 Personen genesen) – statistisch korrigiert

Donaueschingen: 55 (davon 53 Personen genesen) – statistisch korrigiert

Bad Dürrheim: 22 (davon 20 Personen genesen)

Blumberg: 44 (diese Personen sind genesen)

Bräunlingen: 12 (diese Personen sind genesen)

Brigachtal: 4 (diese Personen sind genesen)

Dauchingen: 9 (diese Personen sind genesen)

Furtwangen: 26 (davon 19 Personen genesen)

Gütenbach: 2 (diese Personen sind genesen)

Hüfingen: 30 (davon 28 Personen genesen)

Königsfeld: 20 (davon 15 Personen genesen)

Mönchweiler: 2 (diese Personen sind genesen)

Niedereschach: 28 (davon 21 Personen genesen)

Schönwald: 3 (diese Personen sind genesen)

Schonach: 6 (diese Person sind genesen)

St. Georgen: 46 (davon 40 Personen genesen)

Triberg: 7 (davon 6 Personen genesen)

Tuningen: 3 (diese Personen sind genesen)

Unterkirnach: 2 (davon 1 Person genesen)

Vöhrenbach: 2 (diese Personen genesen)

VS-Villingen Corona-Antikörpertests: Wie häufig sie ein Villinger Internist durchführt, was sie kosten und weshalb Schnelltests noch nichts taugen Das könnte Sie auch interessieren

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Villingen-Schwenningen Der Stadt droht jetzt Finanzloch von 60 bis 70 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger mit der Telefonnummer: 07721 913 7190 geschaltet. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und zusätzlich am Wochenende von 8 bis 12 Uhr erreichbar.