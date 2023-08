Die sechste Auflage des „Jazzin‘ the Black Forest“-Festivals steht kurz bevor. Nun verraten die Organisatoren des Freundeskreises Saba/MPS, bei welcher der fünf Veranstaltungen der Grundsatz „Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt“ gilt.

Es steht eine Filmpremiere bevor. Der Clou: Unter den Künstlern ist eine echte Fernseh-Tatort-Kommissarin zu sehen.

Vom 7. bis 10. September organisiert der Freundeskreis Saba/MPS das kleine, aber in der Szene weit bekannte Jazzfestival. Dabei setzen die Veranstalter den Schwerpunkt dieses Mal auf Vertreter des deutschsprachigen Jazz-Bereichs.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr ein sehr internationales Festival hatten, konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf die deutschsprachige Szene“, erklärt Mitorganisator Friedhelm Schulz. Neben deutschen sind auch einige Künstler aus Österreich am Start, die in der deutschen Jazz-Szene einen Namen haben.

Wie Simeon Disch erklärt, „versuchen wir, die Vielfalt von Jazzmusik zu zeigen und den Leuten diesen Musikstil näher zu bringen.“ So hätten viele Musikstile ihren Ursprung im Jazz.

Engagement über persönliche Kontakte

Wie kommen die Macher eines relativ kleinen Jazzfestivals und überschaubaren Budgets an namhafte Künstler? „Das geht nur über persönliche Kontakte“, sagt Friedhelm Schulz. Sobald man Künstler über Agenturen buchen müsste, wäre der Aufwand zu groß.

Eröffnet wird das Jazzfestival mit der internationalen Hip-Hop-Jazzformation „Noire de Soul“ am Donnerstag, 7. September im Jazzkeller in der Webergasse. Diese Veranstaltung wird nicht gestuhlt, „um viel Platz zum Tanzen zu haben“, wie Disch hinweist. Es gibt auch keinen Vorverkauf. „Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt“, raten die Veranstalter daher, sich frühzeitig um einen Stehplatz in dem kleinen Jazzkeller zu bemühen.

Am Freitag, 8. September wird das Duo Erik Leuthäuser und Julia Kadel im Theater am Ring für einen kontrastreichen Abend sorgen. Die Top-Pianistin und das herausragende Vokal-Talent werden den ersten Teil gemeinsam bestreiten. Im zweiten Teil erlebt das Publikum einen erstklassigen Pianoabend mit dem Julia Kadel-Trio.

Film über legendäres MPS-Studio

Am Samstag, 9. September gibt es die Premiere von „MPS – Die Legende lebt“, dem neuen Film von Micha Bojanowski über das legendäre Musiklabel von Hans-Georg Brunner Schwer. „Es ist ein 90-minütiger Film zu vielen Aspekten der MPS-Zeit“, sagt Friedhelm Schulz. In dem Beitrag, dessen Fertigstellung aufgrund der Pandemie deutlich länger brauchte als geplant, kommen viele Zeitzeugen zu Wort. Darunter viele MPS-Musiker, aber auch die Witwe von Hans-Georg, Marlies Brunner-Schwer, die im April dieses Jahres im Alter von 95 Jahren verstorben ist.

Nach der Filmpremiere, die im Theater am Ring stattfindet, geht es im Jazzkeller ab 22 Uhr mit der Aftershow-Party und „Funky Voyage“ weiter.

Wo gibt es Karten? Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen gibt es beim Ticket Service im Franziskaner Museum und im Bahnhof Schwenningen. Oder online unter: www.villingen-schwenningen.de/tickets. Ausführliche Programminformationen im Netz: www.freundeskreis-saba-mps.de

Die Schauspielerin Adele Neuhauser, bekannt auch aus dem österreichischen Tatort, wird lyrische Texte aus der griechischen Mythologie vortragen. Begleitet wird sie vom Punk-Jazz-Trio Edi Nulz. | Bild: Antonia Renner

Lyrik mit Punk-Jazz

Zum Abschluss des Musikfestivals gibt es einen lyrischen Abend im Theater am Ring, gepaart mit Punk-Jazz. Adele Neuhauser, bekannt als österreichische Tatort-Kommissarin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krassnitzer alias Moritz Eisner, wird, als Halbgriechin, Adaptionen aus der griechischen Mythologie vortragen. Mit Humor und Tiefgang. Musikalisch begleitet wird sie dabei vom Kammerpunkjazz-Trio Edi Nulz. Ein kleines Detail am Rande; einer der Musiker des Trios, der Gitarrist Julian Adam Pajzs, ist Neuhausers Sohn.

Lyrik und Punk-Jazz, wie passt das zusammen? „Das passt ganz hervorragend zusammen“, sagt Friedhelm Schulz, der auf diese Frage gewartet zu haben scheint. Und er verspricht, dass dieser Abend, auch für Jazz-Nichtliebhaber ein Genuss werden wird.“