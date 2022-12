Es ist ein schmales, unscheinbares Holzinstrument, aber es hat seine Tücken und ist nicht einfach zu spielen: das Villinger Herterhorn, das immer nur einmal im Jahr an Heiligabend beim traditionellen Kuhreihen erklingt.

Zwei Jahre lang gab es den Kuhreihen nur ohne Publikum, lediglich ein Quartett der Stadtmusik war mit dem Herterhornbläser in der Stadt unterwegs. Für das große Publikum gab es den Kuhreihen in virtueller Form als Video.

Dieses Jahr kann die Stadtmusik am 24. Dezember wieder in voller Stärke durch die Innenstadt ziehen und beginnend am Amtsgericht an allen Toren Weihnachtslieder und eben dies jahrhundertealte Melodie spielen. Und vor allem darf auch wieder Publikum dabei sein.

Die spannende Frage ist immer, wer das Herterhorn bläst, das bei aller Schlichtheit für Blasmusiker eine echte Herausforderung ist.

Dieses Jahr ist übernimmt der erst 16-jährige Jakob Fetscher diese Rolle, ein „echtes Ausnahmetalent“, wie sein Lehrer Gerhard Wolf berichtet. Wolf ist Leiter der Musikakademie Villingen-Schwenningen und unterrichtet den jungen Trompeter seit einigen Jahren.

Auch Stadtmusikdirektor Markus Färber ist glücklich über die Wahl: „Wir freuen uns natürlich, wenn gerade so junge Leute diesen uralten Brauch weiterführen.“

Jakob Fetscher mit seinen Lehrer Gerhard Wolf (links) und Stadtmusikdirektor Markus Färber. | Bild: Hoffmann, Claudia

Für den 16-jährige Trompeter hat das Herterhorn viel Ähnlichkeit mit dem Alphorn. „Es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und nicht einfach zu spielen“, berichtet er.

Es gebe nur Naturtöne und die würden sich schon etwas schief anhören. Insgesamt sind es nur maximal sechs Töne, mit denen die Melodie erzeugt wird.

Naturtöne Als Naturtöne zählen alle Töne, die auf einem Blasinstrumenten allein durch unterschiedliches Anblasen ohne Zuhilfenahme von Klappen, Ventilen oder Grifflöchern erzeugt werden können. Es ergibt sich dadurch eine Naturtonreihe mit aufsteigender Frequenz.

Jakob Fetscher konnte jetzt einige Zeit auf dem Herterhorn üben und sich mit der Melodie, die wie ein Signal klingt, vertraut machen.

Gerhard Wolf erzählt, dass es nicht einfach sei, einen Klang zu erzeugen. „Da gehört schon einiges Können dazu.“ Für ihn war aber von Anfang an klar, dass sein Schüler dieser Aufgabe gewachsen ist. „Er hat die Fähigkeit, sich ganz auf das, was er tut, zu fokussieren und alles andere auszublenden.“

Wolf bescheinigt dem 16-Jährigen, der seit ungefähr acht Jahren Trompete spielt, eine besondere Begabung. Das Niveau auf dem er spiele, liege schon deutlich über dem Durchschnitt.

Jakob Fetscher mit dem Herterhorn, auf dem ausschließlich Naturtöne gespielt werden können. Nur durch das Anblasen erzeugt er die Töne. | Bild: Hoffmann, Claudia

Der Kuhreihen Seit 1765 wird in Villingen der Brauch des Kuhreihens zelebriert. Damals breitete sich in der Stadt zum wiederholten Male eine Viehseuche aus. Sie beunruhigte die Bürger sehr, denn zu dieser Zeit bot das Vieh die Existenzgrundlage. Doch durch eine Verlagerung der Ställe aus der Stadt hinaus bis zum heutigen Friedhof konnte man der Seuche Einhalt gebieten und Villingen wurde weitestgehend verschont. Aus Dankbarkeit gelobten die Villinger jedes Jahr am Abend des 24. Dezembers, den Kuhreihen zu blasen. Dieser Brauch hat bis heute Bestand, lediglich während der Corona-Pandemie gab es den Kuhreihen nur als Video in digitaler Form. Herterhornbläser waren in den vergangenen Jahren Felix Faißt, Matthias und Isabell Bucher aus den Reihen der Stadtmusik.

Angefangen hat Jakob Fetscher mit Klavier spielen, seine Mutter hat ihn unterrichtet und dann aber zu ihm gemeint, er rede zu viel beim Spielen, er solle es mal mit Trompete versuchen.

Und so kam er vor einigen Jahren zu diesem Instrument. Er hat Unterricht bei der Musikakademie, spielt im Jugendorchester der Stadtmusik und im Schulorchester St. Ursula. Hier besucht er auch den Musikleistungskurs.

Außerdem ist er mit seinen drei Brüder, die alle Blasinstrumente spielen, als Fetscher-Boys, unterwegs. Musikalisch geprägt sind die Fetscher-Brüder von ihrem Vater Martin, der Tenorhorn spielt.

Das Instrument und die Musik ist also allgegenwärtig bei der Familie Fetscher. Auch beim Adventsfenster beim SÜDKURIER war Jakob Fetscher öfter dabei – in wechselnder Besetzung.

Auf die Frage, ob er nervös sei vor dem großen Auftritt, meint Jakob Fetscher: „Ich versuche da gar nicht dran zu denken.“

Jakob Fetscher spielt den Kuhreihen Video: Hoffmann, Claudia

Gerhard Wolf weiß, dass die ganze Familie Fetscher stolz ist, dass Jakob diese Aufgabe übernimmt. Natürlich sind am späten Abend alle mit dabei und der ganze Ablauf des Heilig Abends wird auf den Auftritt abgestimmt.

Markus Färber sagt, entscheidend sei das Wetter: „Schwierig ist es, wenn es sehr kalt ist“. Aber im Moment sind die Prognosen eher so, dass es sechs bis acht Grad an Heilig Abend hat und leider regnen soll.

Wolf berichtet, der Musiker müsse darauf achten, dass er warme Luft in das Instrument blase: „Wenn die Atemluft zu kalt ist, steht die wie ein Pfropfen in dem Herterhorn.“

Der Ablauf am Heiligabend ist wie folgt: Die Stadtmusik spielt an allen Toren. Da das Niedere Tor nicht mehr steht, beginnt die Runde am Amtsgericht um 23 Uhr. Dann geht es im Viertelstunden-Takt weiter zum Riettor, zum Oberen Tor, Bickentor und dann um 24 Uhr ist der Abschluss auf dem Marktplatz.

An allen Stationen bläst Jakob Fetscher, bekleidet mit dem Schlapphut und dem Hirtenmantel, die alte Melodie auf dem Herterhorn, die Stadtmusik spielt noch Weihnachtsweisen.