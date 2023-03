Ein unscheinbares Gewässer zwischen Stadtwerke und Industriebauten ist in eine Betonröhre gebannt. Unser Autor erinnert sich an Abenteuerspiele seiner Kindheit. Wünscht sich aber auch, dass sich hier etwas ändert.

Der Ziegelbach in Villingen hat seinen Ursprung und sein Ende, wenn man so will, im Ziegelstein. Denn seine Quelle entspringt im nördlichsten Zipfel Villingens, dort wo einst das Ziegelwerk war. Drei Kilometer weiter bachabwärts mündet er in die