Es ist ein eindrückliches Bild, das Simone Duelli-Meßmer, Schulleiterin des städtischen Gymnasiums am Hoptbühl, bei einem Pressegespräch zum Thema Digitalisierung an Schulen zeichnet. „Man muss sich die digitale Infrastruktur unserer städtischen Schulen wie ein marodes Haus vorstellen. Eigentlich müssten wir ganz unten anfangen und das Fundament erneuern“, sagt sie. Doch es würden nur Löcher gestopft.

Es fehle an Ausstattung und leistungsfähigen Internetanschlüssen

Dabei sei der Schulalltag coronabedingt so digital wie noch nie. Vor Laptops und Smartphones lernen die Schüler, jetzt da die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, von zuhause. Sie tauschen sich in Videokonferenzen aus, bearbeiten Aufgaben über Lernplattformen und kommunizieren in Chats. Und trotzdem seien die Schulen nicht annähernd gut ausgestattet, sagen die beiden geschäftsführenden Schulleiterinnen Simone Duelli-Meßmer und Gabriele Cernoch-Reich, Schulleiterin der städtischen Haslachschule.

Villingen-Schwenningen VS-Schulen starten besser gerüstet in erneuten Fernunterricht – das ewige Leid mit der Technik bleibt aber Das könnte Sie auch interessieren

Es fehle an Ausstattung und leistungsfähigen Internetanschlüssen. Und die Server des Gymnasiums am Hoptbühl beispielsweise könnten jeden Moment zusammenbrechen, weil die Betriebssysteme veraltetet seien. Duelli-Meßmer formuliert es so: Es müsse nicht nur etwas getan werden. „Es brennt.“

Zwar gebe es den Digitalpakt, den Bund und Länder 2019 beschlossen hatten, um die Schulen mit entsprechender Infrastruktur auszustatten. Doch weil die Medienentwicklungspläne, die dafür geschrieben werden müssten – und in denen die Schulen ihre Konzepte von digitalem Unterricht beschreiben müssen – recht komplex seien, seien es bisher nur die Corona-Soforthilfen, die etwas in Gang gesetzt hätten. An den Medienentwicklungsplänen säßen die Schulen größtenteils noch, sagt Duelli-Meßmer.

Die Gelder Im Rahmen des Digitalpaktes Schule, den Bund und Länder 2019 geschlossen hatten, sollen an Baden-Württemberg bis 2024 650 Millionen Euro ausgeschüttet und proportional zur Schülerzahl an die Kommunen verteilt werden. Durch die Corona-Soforthilfen sind noch einmal 500 Millionen Euro vom Bund an die Kommunen ausgeschüttet worden, von denen die Leihgeräte der Schüler angeschafft wurden.

Durch die Corona-Soforthilfen von Bund und Land hätten die weiterführenden Schulen 426 Laptops – also Leihgeräte für Schüler – bekommen. Und zwar proportional zur Schülerzahl. „Wir haben rund 600 Schüler und im Herbst 69 Laptops bekommen. Also für etwa jeden neunten Schüler“, sagt Duelli-Meßmer. Auch die Grundschulen würden mit Endgeräten ausgestattet. 500 Tablets sollen an die 16 Grundschulen in Villingen-Schwenningen gehen. Im Moment müssten sie aber noch verteilt werden, sagt Cernoch-Reich.

Schulleiterinnen wünschen sich zusätzliche IT-Stellen

Das wirft bei Manuel Perzinger vom Gesamtelternbeirat die Frage auf, was in einigen Jahren sei: „Wenn die Geräte nacheinander kaputt gehen und gewartet werden müssen. Das braucht Personal.“

Schwarzwald-Baar Die Erfahrungen von Eltern, Schülern und Lehrern mit den verschiedenen Lern- und Videoplattformen Das könnte Sie auch interessieren

Am Amt für Jugend, Bildung und Integration der Stadt angesiedelt ist daher seit letztem Jahr auch die Abteilung „Bildungs-IT“, die den Schulen beim Aufbau der Infrastruktur, der Einrichtung der Geräte und bei Schwierigkeiten zur Seite steht. „Der Support klappt gut“, sagt Duelli-Meßmer. Sie merkt aber, dass nur die dringendsten IT-Probleme gelöst werden, weil das vierköpfige Team relativ klein sei, und wünscht sich den Aufbau zusätzlicher Stellen innerhalb der Bildungs-IT.