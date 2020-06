von unserer Readktion

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Montag, 8. Juni, wurden 511 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 8 zum Freitag). Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 563 (+ 1 Fall zum Freitag), die genesenen Fälle sowie 30 Todesfälle (keine Änderung zum Freitag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten bei 22 Personen (- 7 Fälle zum Freitag).

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Freitag, 6. Juni 89 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag, 8. Juni, 12 am Coronavirus erkrankte Personen sowie 3 Verdachtsfälle. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

• Villingen-Schwenningen: 239 (davon 219 Personen genesen)

• Donaueschingen: 55 (davon 54 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 22 (davon 20 Personen genesen)

• Blumberg: 44 (diese Personen sind genesen)

• Bräunlingen: 12 (diese Personen sind genesen)

• Brigachtal: 4 (diese Personen sind genesen)

• Dauchingen: 9 (diese Personen sind genesen)

• Furtwangen: 26 (davon 20 Personen genesen)

• Gütenbach: 2 (diese Personen sind genesen)

• Hüfingen: 30 (davon 28 Personen genesen)

• Königsfeld: 20 (davon 15 Personen genesen)

• Mönchweiler: 2 (diese Personen sind genesen)

• Niedereschach: 28 (davon 21 Personen genesen)

• Schönwald: 3 (diese Personen sind genesen)

• Schonach: 7 (davon 6 Personen genesen)

• St. Georgen: 46 (davon 40 Personen genesen)

• Triberg: 7 (davon 6 Personen genesen)

• Tuningen: 3 (diese Personen sind genesen)

• Unterkirnach: 2 (davon 1 Person genesen)

• Vöhrenbach: 2 (diese Personen genesen)

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger mit der Telefonnummer: 07721 913 7190 geschaltet. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und zusätzlich am Wochenende von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Ab Samstag, 20. Juni ist die Corona-Bürgerhotline am Wochenende samstags von 8 bis 12 Uhr besetzt, sonntags ist die Hotline nicht mehr geschaltet.