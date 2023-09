Für manchen Normalbürger dürfte das Wort Marathonlauf an sich schon größten Respekt vor einer sportlichen Leistung auslösen, für Patric Wangler aus Tannheim war es jedoch noch nicht genug. Er stellt sich der gefühlt dreifachen Anstrengung, denn nicht nur das Laufen, sondern auch das Schwimmen und Radfahren über große Distanzen haben es ihm angetan.

21 Kilometer Laufen haben nicht mehr gereicht

Erst 2019 hat er damit begonnen, über die langen Distanzen seine sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Waren es zu Beginn die in vielen Städten ausgeschriebenen Halbmarathons mit einer Wegstrecke von 21,0975 Kilometern zu laufen, so fand der Tannheimer Sportler bald Gefallen am zusätzlichen Radfahren und Schwimmen. Vorläufiger sportlicher Höhepunkt für Wangler war nun die Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ironman70.3 in Lahti in Finnland.

Der aus Tannheim stammende Patric Wangler geht gerne an seine körperlichen Grenzen. | Bild: Familie Wangler

Selbst gestecktes Ziel erreicht

Hier waren 1,9 Kilometer im Vesijärvi-See zu schwimmen, 90 Kilometer durch die Wälder um Lathi zu radeln, sowie die Halbmarathondistanz in Lathi selbst zu absolvieren. Patric Wangler erreichte dabei sein selbst gestecktes Ziel, das alles in einer Zeit unter sechs Stunden zu absolvieren. Inmitten einer sehr starken Konkurrenz bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen, ist für den Wahlsüdbadener frei nach dem Olympia-Motto „Dabeisein ist alles!“ schon eine gewaltige Leistung.

Patric Wangler aus Tannheim stellt sich dem Zielfotografen in Lathi/Finnland anlässlich des soeben absolvierten Ironman 70.3 Bild: Veranstalter

Gemeinsam mit dem Bruder das Marathon-Laufen entdeckt

„Mit 18 Jahren galt für mich das Motto ‚Sport ist Mord‘“, sagt Wangler. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Leben hatte er 2020 zusammen mit seinem Bruder den Marathonlauf entdeckt und nachdem er den berühmten Frankfurt-Marathon erfolgreich absolviert hatte, folgten mit Berlin, München und Paris Städte, die er jeweils auf den 42 Kilometer-Distanzen durchlief. Immer wieder den berühmten inneren Schweinhund überwindend folgten Langdistanzen auf dem Fahrrad und im Wasser.

Patric Wangler hat auch beim Triathlon über die Langdistanz im mittelfränkischen in Roth 2021 teilgenommen. Bild: Josef Wangler

So hat Patrick Wangler abgeschnitten In Lathi in Finnland konnte Patric Wangler aus Tannheim beim Schwimmen über 1,9 km eine Zeit von 00:43:34 erzielen. Die Fahrraddistanz über 90 km legte er in 2:45:26 zurück. und den abschließenden Halbmarathon über knapp über 21,1 km in 1:54:29 zurückgelegt. Mit fünf Stunden, 34 Minuten und 40 Sekunden – inclusive Umkleidezeiten – blieb Wangler deutlich unter seinem selbst gesteckten Ziel, diese Weltmeisterschaft unter sechs Stunden zu absolvieren. Der Name der Weltmeisterschaft „Ironman 70.3“ leitete sich aus der Gesamtdistanz von 70,3 Meilen ab, was einer Strecke von 113 km entspricht. (Eine Landmeile sind 1609,344 Meter).

„In manchem Schwimmbad war mir jede Kachel persönlich bekannt und selbst der legendäre Tour de France-Alpenpass Alp d‘Huez war mir nicht zu schwer.“ Die Wurzeln des Ausnahmesportlers liegen in Tannheim, wohin er immer wieder gerne zurückkehrt und auch noch in der Musikkapelle Tannheim aktiv engagiert ist.

Patric Wangler steht in dem großen Starterfeld kurz vor dem Sprung ins Wasser beim Ironman in Frankfurt. Bild: Josef Wangler

So war er sechs Jahre im Vorstand des Fördervereins der Musikkapelle tätig und vier Jahre deren Vorsitzender. Steht eine Vereinsaktivität der Musikkapelle an, so ist dem gelernten Koch und Hotelbetriebswirt der Weg von Mühlheim in Baden nicht zu weit zurück in den Schwarzwald.

In Tannheim ist die Familie eine feste Größe

Auch seine Eltern sind in Tannheim keine Unbekannten. Während Mutter Anita Wangler in der katholischen Kirche ehrenamtlich tätig ist, war Vater Josef langjähriges Mitglied im Ortschaftsrat und erster Vorsitzender der Musikkapelle. „Meine Familie hat mich stets begleitet, wenn ich mich den sportlichen Herausforderungen gestellt habe“, so Wangler auf die Frage, wie denn sein Umfeld zu diesen Strapazen stehe.

Nach mehr als zwölf Stunden körperlicher Schinderei: Patric Wangler beim Zieleinlauf des Ironman in Roth 2021. Bild: Josef Wangler

Zwölf Stunden Schinderei

Mit besonderem Stolz blickt er auf die berühmte Datev Challenge in Roth 2021 zurück, welcher auch schon auf seiner Habenliste steht. „Nach vielen hundert Kilometer Trainingseinheiten wollte ich wissen, was in mir steckt!“ und tatsächlich nach gut zwölf Stunden Schinderei war das Ziel erreicht. Diese Challenge im mittelfränkischen Roth ist seit 2002 einer der weltweit größten Wettkämpfe auf der Triathlon-Langdistanz.

Da steigt das Adrenalin

Das Durchhalten und dem Körper alles abverlangen waren für Wangler neben der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Lathi die bislang größten Erfolge in seiner sportlichen Karriere. „Das ‚Hello Patric from Germany. You are an Ironman‘ aus dem Stadionlautsprecher ließ das Adrenalin im Körper steigen, die Tränen des Erfolgs fließen und die Platzierung an sich vergessen“, ergänzt Patric Wangler.