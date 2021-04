Am 9. April stieg der wichtige Wert, der Auskunft über die Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt, plötzlich stark an. Woran das lag, lesen Sie hier.

Wie so viele beobachten Claudia Steinkamp und ihr Mann die Inzidenz-Zahlen genau. Dieser Wert zeigt auf, wie viele Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tage in den Kreisen dazu gekommen sind. Über seine Aussagekraft wird viel gestritten, Fakt ist,