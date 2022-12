An der Schwenninger Oberdorfstraße 42 steht der Neuzugang in der Hotelbranche von Villingen-Schwenningen. Die Kette B&B Hotels hat dort ein fünfstöckiges Gebäude errichten lassen. Das neue Hotel hat nun den Betrieb aufgenommen.

„Mit 103 modernen Zimmern bietet das neue Hotel genügend Raum für Geschäfts- und Freizeitreisende. Zur Auswahl stehen Doppel-, Familien- und behindertengerechte Zimmer“, teilen die Betreiber mit.

Die Zimmer böten modernen Standard mit WLAN, regulierbaren Klimaanlagen sowie schallisolierten Fenstern. Ferner gebe es unter anderem behindertengerechte Zimmer und eine hoteleigene Bar.

Die Kette B&B Hotels stammt ursprünglich aus Frankreich und betreibt mehr als 600 Häuser in vielen europäischen Ländern sowie in Brasilien. Man stehe „für warme, moderne und erschwingliche Unterkünfte“ im Budget- und Economy-Bereich, heißt es von der Kette.

Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS, wird in der Pressemitteilung so zitiert: „Wir freuen uns sehr, mit dem neuen B&B Hotel Villingen-Schwenningen unsere Präsenz im Südwesten Deutschlands weiter auszubauen. Die Stadt zieht mit ihrer Lage im Schwarzwald zahlreiche Freizeitreisende und mit der hohen Industriedichte gleichzeitig viele Geschäftsreisende an.“