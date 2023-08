Mit genau 1.995 zahlenden Besuchern kratzt das Innenhof- Festival an der 2000er Marke und hat damit Vor-Corona Niveau erreicht. Und eindrücklich unter Beweis gestellt, dass der vorverlegte Termin auf den Anfang der Sommerferien kein Problem darstellt.

„Es war ein tolles Festival, das riesigen Spaß gemacht hat“, betonen Festivalsprecher Richard Hehn und Jürgen Kern einmütig. „Eine Leistung, die nur Dank des Einsatzes von insgesamt fast 40 ehrenamtlich agierenden Helfern und den teilweise seit Jahrzehnten schon treuen Sponsoren möglich geworden ist“, so Hehn.

Mehr Rock im Innhof-Festival-Programm

Das Programm sei zwar ein wenig rocklastig gewesen, wie Jogi Kern bestätigt, das sei aber dem Umstand geschuldet, dass der Rock-Club mittlerweile der Verein mit den meisten und jüngsten Mitgliedern ist.

Wobei das Attribut jung relativ ist, wie Kern schmunzelnd beim Blick auf sich selbst und die Fans der Rockmusik bemerkt. „Die Anzahl der Rollatoren, die bei Rockkonzerten am Bühnenrand geparkt stehen, werden in den nächsten Jahren vermutlich deutlich zunehmen.“

Da gehen die ebenfalls älter gewordenen Fans der harten Rockmusik ab. | Bild: Uwe Spille

Das Alter der Besucher beim samstäglichen Abschlusskonzert mit der AC/DC-Coverband „The Jack“ spielt jedoch weniger eine Rolle als die Tatsache, dass die Musik dieser legendären Band erhebliche Zugkraft besitzt. Und daher dem Hof noch einmal satte 350 Gäste beschert, die über zwei Stunden lang ohne Pause abgehen und erst nach eindringlichen Bitten, die festgelegte Sperrstunde nicht zu übertreten, von weiteren Zugabeforderungen absehen.

Vier Frauen sorgen für spanischen Abend

Las Migas, ein Flamenco Quartett ausschließlich mit Frauen besetzt, zieht tags zuvor gar fast 400 Besucher an und hat von Anfang an die Menge im Griff.

Las Migas, vier Frauen, ein Thema, der Flamenco. | Bild: Uwe Spille

Im Gegensatz zu den Abenden zuvor hat das Thermometer endlich wieder zur hochsommerlichen Temperaturanzeige zurückgefunden. Das Versprechen eines spanischen Abends sorgt für das richtige Ambiente und einen Ansturm auf die Tanzfläche vor der Bühne, die ruckzuck von jubelnden und ausgelassen feiernden Menschen besetzt ist.

Dass an diesem Abend auch viele spanischstämmige Mitbürger der Region hierher gefunden haben, zeigen die vielen Kommentare aus dem Publikum, wenn die Frauen sich in ihrer Muttersprache von der Bühne ans Publikum wenden. Zwar versteht man dann als nicht-Spanischkundiger nichts mehr von den Ansagen, was aber kein Problem ist, denn es steht ja die Musik im Vordergrund und die einnehmenden Persönlichkeiten der Musikerinnen, die den Flamenco rasant präsentieren.

Dass man in Spanien, ebenso wie in Frankreich, sich bei Konzerten mit 60-minütigen Vorträgen statt den in Deutschland üblichen 90 Minuten begnügt, fällt allerdings auf. Was aber mit drei ausführlichen Zugaben von Seiten der Musikerinnen dann doch noch aufgepeppt wird.

Und im nächsten Jahr?

„Nach dem Festival ist vor dem Festival“, verdeutlicht Jürgen Kern. Insbesondere die neue Bühne habe sich bewährt, allerdings wolle man im nächsten Jahr wieder zur ursprünglichen Ausrichtung zurückkehren.

„Die Bühne wird dann wieder auf der Seite der Lagerhalle stehen, das steht schon fest“, so Kern. Und auch, dass das Festival wieder in der zweiten Ferienwoche vonstatten gehen wird. Und das Programm? „Wird eine Überraschung, wie jedes Jahr“, verspricht Richard Hehn abschließend.