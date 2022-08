Kabarett, Konzerte und ein Filmabend: So präsentiert sich das 32. Innenhof-Festival nach zwei Jahren Corona-Pause dem Publikum. An neun Abenden gibt es ab Freitag, 26. August, im Hof der Scheuer in der Kalkofenstraße ein Potpourri an künstlerischer Darbietungen.

Die Vorfreude ist auch bei den Organisatoren groß. „Wir freuen uns, endlich wieder das beliebte Festival anbieten zu können“, sagt Richard Hehn vom Orga-Team. Die Veranstalter das sind die Vereine Folk-Club Villingen, das kommunale Kino Guckloch, Rock-Club Villingen, der türkische Kulturverein Caba sowie das Jugend- und Kulturzentrum K3.

Das Innenhof-Festival hat inzwischen Kultcharakter: Seit 1989 erfreut sich die Veranstaltung großer Beliebtheit beim Publikum. Noch heute wird das Festival ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern organisiert und durchgeführt.

Kulturevent seit 1989

Die Vorbereitungen für das Event sind in den letzten Zügen, am kommenden Donnerstag wird laut Richard Hehn die Bühne aufgebaut. Es wird eine Cocktailbar und einen Biergarten geben. Dann kann es losgehen.

Das Festival wird am Freitag, 26. August, von der Berliner Sängerin Dota eröffnet. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme verspricht sie Musik mit pointierter Poesie. Weiter geht es mit der Jessica Born und Georg Crostewitz Band. Sie stellt neben Eigenkompositionen auch bluesige Balladen, Rock, Soul sowie Rhythm and Blues ab der 60er Jahre vor.

Die Musik der deutsch-niederländischen Band Yenga wird unter anderem inspiriert von Jazz und elektronischer Musik. Die Band hat am Montag, 29. August, um 20 Uhr ihren Auftritt. | Bild: Anke Doerschlen

Die Leipziger Sängerin Karo Lynn ist im Indie-Folk Genre zuhause. Mit ihrer starken Stimme lässt die 26-Jährige ihre Musik zu einem gefühlvollen Ereignis werden. Das komplette Gegenteil bietet die deutsch-niederländische Band Yenga. Das Quartett lässt sich von Elektronischer Musik, Jazz, Prog und Kraut inspirieren. Gitarrenriffs und verspielten Melodien gehen hier Hand in Hand.

Vorverkauf Karten für das Festival gibt es im Vorverkauf in den Sparkassenservicezentren Villingen-Schwenningen und in den Morys Hofbuchhandlungen in Villingen und Donaueschingen. Der Eintritt für die Abendveranstaltungen beträgt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Einlass ist bis auf Mittwoch, 31. August, jeweils um 19 Uhr, die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Am 31. August ist der Einlass ab 20 Uhr. Der Film beginnt um 21 Uhr. Karten können zudem über die Internetseite www.innenhof-festival.de reserviert werden.

Am fünften Festivalabend gibt es viel zu lachen, wenn Komiker Jens Heinrich Claassen mit seinem Kabarett „Ohne Liebe rostet nichts“ das Publikum auf die Reise in den Kampf gegen seine aufkeimende Torschlusspanik mitnimmt.

Aretha Franklin auf der großen Leinwand

Am darauffolgenden Abend steht das Schaffen einer Soul-Ikone im Mittelpunkt. Im Open-Air Kino können Besucher des Festivals Mitschnitte eines Live-Konzertes, „Amazing Grace“, von Aretha Franklin aus dem Jahr 1972 sehen.

Beim Auftritt von Komiker Jens Heinrich Claassen am Dienstag, 30. August, um 20 Uhr bleibt hoffentlich kein Auge trocken. | Bild: Olli Haas

Beim Auftritt der fünfköpfigen Band Safkan treffen zwei Welten aufeinander: Zwei türkische Sänger, die in ihrer Muttersprache singen, machen Musik mit drei deutschen Instrumentalisten, die in den verschiedensten Bereichen westeuropäscher Rockmusik zuhause sind.

Das Programm Freitag, 26. August, 20 Uhr: Dota

Samstag, 27. August, 20 Uhr: Jessica Born and Georg Crostewitz Band

Sonntag, 28. August, 20 Uhr: Karo Lynn

Montag, 29. August, 20 Uhr: Yenga

Dienstag, 30. August, 20 Uhr: Jens Heinrich Claassen

Mittwoch, 31. August, 21 Uhr: Open-Air Kino „Amazing Grace“

Donnerstag, 1. September, 20 Uhr: Safkan

Freitag, 2. September, 20 Uhr: Ifriqiyya Electrique

Samstag, 3. September, 20 Uhr: Revelling Crooks

Alternativer wird es mit der Band Ifriqiyya Electrique. Die Gruppe mischt afrikanische Traditionen mit westlichem Punk, Metal und Techno. Die Festivalbesucher dürfen auf einen etwas anderen Abend gespannt sein.

Traditionelle Musik aus allen Ecken der Welt

Den Abschluss findet das Innenhof-Festival mit der Band Revelling Crooks. Und die lassen es nochmal so richtig krachen, denn sie bieten einen bunten Strauß an traditioneller Musik aus aller Welt.

Ob Klezmer Punk, italienische Partisanenlieder, Polka oder Rock‘n‘Roll: Revelling Crooks zeigt sich dem Publikum so vielseitig wie kaum eine andere Band. Alle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.innenhof-festival.de