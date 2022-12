Die Lebensmittelpreise steigen. Und irgendwie bleibt der Eindruck: Dass man für einen Einkauf vom Bioladen inzwischen gar nicht mehr so viel mehr zahlt wie für einen beim Supermarkt oder Discounter?

Doch stimmt das?

Wir wollen es genau wissen und machen ein Experiment. Wie viel zahlt man für die gleichen Lebensmittel in drei unterschiedlichen Läden? Wo ist es am günstigsten? Und natürlich: Lohnt sich der Einkauf im Bioladen gerade jetzt?

In dieser Lidl-Filiale Am Krebsgraben in VS-Villingen haben wir unseren Preis-Test gemacht. | Bild: Daniela Biehl

Die Methode

Auf unserem Einkaufszettel stehen Lebensmittel, die besonders oft gekauft werden oder deren Preise stark angestiegenen sind. Darunter die Klassiker wie Brot, Mehl, Milch, Nudeln, Fleisch und Tofu, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Gurken oder auch Olivenöl, Rapsöl, Butter.

Ein Teil der Ausbeute: Diese Lebensmittel haben wir bei Biowelt in VS-Villingen gekauft. | Bild: Daniela Biehl

Doch: Die Preise von Lebensmitteln zu vergleichen ist gar nicht so einfach. In Supermarkt steht man schnell vor der Herausforderung: Greift man zur günstigeren Großpackung oder nimmt man nur so viel, wie man braucht? Mal gibt es ein Produkt als 250 Gramm Packung, mal als 300 Gramm Packung, mal als Kiloware. Mal ist etwas im Angebot.

Um die Lebensmittel auch wirklich vergleichen zu können, greifen wir bei diesem Experiment immer zum günstigsten Produkt. Und berechnen den Preis nicht anhand seines tatsächlichen Gewichts, sondern anhand des Gewichts, den wir eingeplant hatten. Der Preis für die Paprika wird also etwa hochgerechnet auf 500 Gramm.

Für unser Experiment ausgewählt haben wir: Den Edeka in der Vockenhauser Straße, den Lidl beim am Krebsgraben und den Laden Biowelt VS.

Bild: Schönlein, Ute/SK/Daniela Biehl

Der Test

Der erste Eindruck, dass es keinen Unterschied macht, ob man momentan im Discounter oder Bioladen einkauft, ist zwar schnell widerlegt.

Denn: Zwischen dem günstigen Einkauf mit 32,09 Euro (Lidl, hier gab es allerdings weder Apfelessig noch Tofu im Laden) beziehungsweise dem Einkauf im Supermarkt (Edeka) mit 44,81 Euro und dem Bio-Einkauf mit 79,80 Euro liegt doch schon ein ziemlicher Preisunterschied.

Viel für jene, die gerade aufs Geld achten müssen. Besonders groß ist die Differenz bei Brot, Ölen und Fleisch.

Biowelt VS in der Herdstraße in VS-Villingen. | Bild: Daniela Biehl

Bio oder günstige Produkte?

Doch eins fällt auf: Greift man im Supermarkt nicht zum günstigsten Produkt, sondern etwa zu Gemüse aus Deutschland oder zur Bio-Variante – also kauft man ressourcenschonend und bewusst ein – ist der Preis mal günstiger, aber auch mal teurer als im Bioladen.

Auch die Preise beim Edeka in Vockenhauser Straße in VS-Villingen haben wir uns genau angesehen. | Bild: Daniela Biehl

So ist bei Edeka etwa die günstige Variante unter den Gurken mit 0,99 Euro aus Spanien. Die Bio-Gurken aus Deutschland kosten schon 1,80 Euro. Die im Bioladen 2,29 Euro. Die Differenz ist da also nicht mehr so groß.

Auch bei den Zucchini ist das so: Die Bio-Zucchini von Edeka kostet an unserem Test-Tag 1,80 Euro bei 250 Gramm, die Zucchini aus dem Bioladen 2,12 Euro.

Preissteigerung Laut Verbraucherpreisindex des Landes Baden-Württemberg sind besonders die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke gestiegen. Und zwar um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Stand November).

Einmal ist der Bioladen günstiger

Bei Paprika schneidet sogar der Bioladen besser ab. Hier kostet die Bio-Variante bei Edeka 9,95 Euro pro Kilo, also gut 5 Euro bei 500 Gramm. Im Bioladen zahlt man für die 500 Gramm hingegen nur 2,80 Euro.