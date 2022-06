Wann bekommt Villingen einen Wohnmobilstellplatz? Also einen richtigen, wie es ihn in Schwenningen oder Bad Dürrheim gibt. Doch für Camper gibt es einen Lichtblick – auch wenn sie die richtige Marke brauchen.

Es ist fast schon eine unendliche Geschichte, die vom Wohnmobilstellplatz in Villingen, fast so lang wie die von der Neubebauung des alten Tonhallenareals. Zumindest stehen hierfür die Aussichten gut, dass die Bebauung doch noch in die Gänge kommt,