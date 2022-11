von SK

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Wartens und der Vorfreude. Um diese Zeit zu verkürzen öffnet sich täglich um 18 Uhr ein neues Adventsfenster in Villingen.

Was genau dort jeweils passiert, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis. Margot Schaumann und das Stadtmarketing-Team haben nun alle Fenster vergeben und sind dankbar über so viel Unterstützung von Vereinen, Unternehmen und Privatpersonen.

Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt Schwenningen: Sternenglanz und jede Menge Weihnachtsstimmung Das könnte Sie auch interessieren

Am Donnerstag, 1. Dezember, können sich Besucher über die Öffnung des ersten Villinger Adventsfensters freuen. „Jedes Jahr wurden es bisher mehr Besucher, die den Weg zur Veranstaltung fanden. Wir sind gespannt, wie viele es in diesem Jahr sein werden,“ so Margot Schaumann.

Jeweils 15 Minuten dauert eine Darbietung, im Anschluss gibt es meistens einen Ausklang mit Punsch, Glühwein oder Weihnachtsgebäck. Eingeladen sind alle. Die Organisatoren freuen sich über viele Teilnehmer.

Villingen-Schwenningen So schön ist es auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt Das könnte Sie auch interessieren

Hier öffnen sich Adventsfenster

Was jeweils zu sehen sein wird, ist noch geheim. Fest stehen aber bereits die Veranstaltungsorte an den einzelnen Adventstagen.

1. Südkurier, Bickenstraße 19

2. Voice-Boys, Zeughaus, Obere Straße 37

3. Rietvögel, Rietvogelnest, Rietgasse 34

4. Grießhaber Schmuck/Trommlerwieber, Rietstraße 11

5. Oberbürgermeister, Rathaus Villingen, Münsterplatz 7/8

6. Franz. Konditorei Saveurs de France/Hornensemble, Niedere Straße 4

7. Zappel-Philipp, Rietstraße 42

8. St. Ursula Schulen, Bickenstraße 25

9. Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe, Bürgerwehrstube, Romäusturm

10. Ev. Johannesgemeinde, Gerberstraße 13

11. Matthias Jakob VS Jazz, Münsterzentrum, Kanzleigasse 30

12. Henry Greif/Architekt Janasik, Innenhof, Kanzleigasse 20

13. Südstadtschule, Abt-Gaisser-Haus, Schulgasse 23

14. Klosterringschule, Schulhof, Bärengasse 6

15. Schilling Wäsche & Mehr, Obere Straße 26

16. Katzenmusikverein ‚Miau‘ Villingen 1872 e.V., Zur hoorige Katz, Rietgasse 2/1

17. Glonki-Gilde e.V., Niedere Straße 48

18. Rentnerband, Kanzleigasse 24

19. Heimathafen/Alte Jungfere, Obere Straße 2

20. Hexenzunft Villingen e.V., Hexenstüble, Turmgasse 14

21. Hist. Narrozunft, Zehntscheuer im Riet, Turmgasse 10

22. Gruppe Vogelfrei/Firma Sprissler, Färberstraße 26, Hinterhof, Eingang Zinsergasse

23. Adventsfenster-Team, Osianderplatz, Rietgasse 2

24. Kuhreihen, 24 Uhr, Marktplatz.