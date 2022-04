VS-Villingen vor 3 Stunden

In die Wüste geschickt oder freiwilliger Abschied? Warum auf dem Wochenmarkt ein Marktstand fehlt

Händler bieten regionale Produkte an. Nun muss sich einer von ihnen in Villingen zurückziehen. Die Verwunderung und der Ärger darüber sind groß. Die Stadt will ihm ein Angebot unterbreitet haben. Doch es scheiterte.