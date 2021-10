Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

In der Werkbox-VS wird der Gedanke der offenen Werkstatt gelebt – daran konnte auch der Corona-Lockdown nichts ändern

„Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?“ Diesem Leitspruch von John F. Kennedy folgten vor zwei Jahren ein paar Bastelbegeisterte und gründeten die Werkbox-VS, die erste offene Werkstatt in der Doppelstadt. Wie ist es der Initiative seitdem ergangen? Ein Gespräch mit den Gründungsmitgliedern und Mitgliedern Sebastian Schlude und Steffen Schlenker vor Ort in der Werkstatt in Schwenningen.