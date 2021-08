Einsam steht er am Straßenrand in der Sommersonne Mitte August. Der VS-Blitzer ist in der Färberstraße in Position. Sein Auftrag: Raser-Jagd in der Kneipenmeile.

Die Mission scheint gefährlich. Das über 200.000 Euro teuere Gerät ist mit Farbe übergossen. Am Blitzerauge prangen schwarze Farbstreifen, am Dach der Vorrichtung prangen rote Farblinien, es sieht beinahe aus wie Kunst – oder wie eine besonders perfide Form der Tarnung.

Suche nach Täter hält an

Dabei ist das Gerät zur Verkehrsüberwachung schon so kaum zu erkennen. Schlamm-Grün trägt der mobile Starenkasten aktuell, vor Jahresfrist sah man das Gerät auch in Weiß, bis es am Landratsamt auf einer Verkehrsinsel im Herbst 2020 abgefackelt wurde. Den Täter sucht die Polizei noch heute.

In der Färberstraße ist der Blitzer an einer besonderen Stelle in Position gebracht. Verkehrsberuhigter Bereich – das heißt was noch einmal genau? Für alle, die es trotz Führerscheins nicht wissen: Schrittgeschwindigkeit. Eigentlich heißt das Maximal-Tempo von sieben Stundenkilometern, ein paar „Sachen“ gibt es meist noch obendrauf als Toleranz vom Ordnungsamt, bis der Blitzer auslöst.

Gefährliche PS-Fahrten

Fußgänger ballen sich hier auch auf der Straße, die in solchen Abschnitten eigentlich als „einheitliche Verkehrsfläche“ definiert ist. Das heißt: Fußgänger müssen nicht auf den Gehweg und Autofahrer müssen stoppen, richtig anhalten. Diese Vorschrift funktioniert auch anderswo in der Realität nicht, zum Beispiel in der Villinger Bärengasse bei zwei Villinger Schulen. Auch dort wird gerne mit 50, 60 Sachen über das Pflaster gejagt, nur ab und zu sind die Kontrolleure an der Parallelroute zur Oberen Straße in Position.

Für Färberstraßen-Raser stellt der Blitzer am Straßenrand wie jetzt in diesem August eine heftige Spaßbremse dar. Wer hier aufs Gaspedal tritt, um seine Pferdestärken zu demonstrieren, der gefährdet hier allerdings ganz konkret Menschenleben. Beim Gang von Kneipe zu Kneipe ist nicht mehr jeder hundertprozentig fit, und: Zur vorgerückten Stunde in Schnellfahrt durch die schmale Route preschen, da kommt das Gefängnis am Straßenende als Wink mit dem Zaunpfahl eigentlich wie gerufen.

Tatsächlich protestieren aber Wirte, Anwohner und Fußgänger. Anja Ganter berichtet: