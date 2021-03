In Königsfeld erreicht Martina Braun 40,7 Prozent. Frank Bonath macht für FDP viele Stimmen gut. Bemerkenswert ist das Abschneiden der Christdemokraten im Umland Villingen-Schwenningens, die erneut an Boden verlieren.

Martina Braun und die Bündnisgrünen waren vor fünf Jahren noch die überraschenden Aufsteiger in den früher tiefschwarz geprägten Umlandgemeinden. Überall erreichten sie über 30 Prozent, nur in Brigachtal erinnerten die Ergebnisse noch an das alte