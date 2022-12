von Dominik Zahorka

Ohne Winterbekleidung geht derzeit nichts. Aber nicht jeder hat das Geld, um sie einfach in einem herkömmlichen Geschäft zu kaufen. In Villingen gibt es eine Alternative.

„Das Wetter wird kälter und die Menschen brauchen warme Sachen zu bezahlbaren Preisen“, sagt Gisa Varbelow vom DRK-Kleiderladen in der Villinger Bickenstraße. Es gebe immer mehr bedürftige Menschen, die auf ein günstiges Kleiderangebot angewiesen seien.

Krisenjahr bringt neue Kundschaft

Dieser Umstand werde gerade in diesem krisenreichen Jahr mit anhaltender Inflation sehr deutlich: „Es sind nicht nur alte, auch vermehrt junge Menschen sind darauf angewiesen, sich günstig für die kalte Jahreszeit auszustatten. Auch stellen wir fest, dass trotz langjährigem, relativ festem Kundenstamm plötzlich ganz neue Menschen kommen, was sicher auch für die zunehmende Bedürftigkeit der Menschen spricht“, erklärt Varbelow.

Der DRK-Kleiderladen in der Bickenstraße bietet preisgünstige Winterkleidung für jung und alt. | Bild: Dominik Zahorka

Daneben gebe es natürlich immer Menschen, die aus modischen Gründen Vintage-Artikel im Laden des Roten Kreuzes einkaufen. Manche würden sich aus Umweltschutzgründen für Second-Hand-Ware entscheiden.

Die Dankbarkeit bei den Kunden sei groß und die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kleiderladens werde sehr geschätzt: „Die Familie, die bei einem Brand im Glottertal im Jahr 2017 alles verloren hat, hat sich erst gestern bei uns bedankt, indem sie zwei Taschen mit Kleidungen von Verwandten vorbeigebracht hat“, erzählt Angelika Rieger. Sie ist die für die Aufbereitung der ankommenden Ware im DRK-Kleiderladen zuständig. „Wir konnten damals helfen und heute helfen sie uns mit ihrer Spende.“

Ort für Begegnung

„Daneben sind wir auch ein sozialer Treffpunkt. Die Leute kommen mit uns ins Gespräch, finden ein offenes Ohr und können daneben preisgünstig einkaufen“, erklärt Rieger.

Öffnungszeiten Der DRK-Kleiderladen in der Bickenstraße Villingen hat dienstags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Von 22. Dezember bis einschließlich 2. Januar bleibt der Kleiderladen geschlossen. Kleiderspenden können zu den Öffnungszeiten direkt im Laden abgegeben werden. Größere Spenden bitte vorher telefonisch unter 07721/9983581 anmelden.

Momentan komme sehr viel Wintermode herein und verkaufe sich auch genauso schnell wieder: „Viele wollen uns einfach unterstützen und bringen vorbei, was sie entbehren können, dafür sind wir sehr dankbar und können diese Unterstützung direkt an die Menschen weitergeben“, sagt Jenny Staudenmeyer, ebenfalls ehrenamtliche Helferin im DRK-Kleiderladen.

Der Kleiderladen geht jetzt in eine kleine Winterpause – ist aber ab 3. Januar wieder geöffnet. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Wunsch für die Zukunft sei vor allen Dingen ein ausreichender Nachwuchs an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern: „Wir sind im Team momentan alle Rentner und würden uns wünschen, dass auch jüngere Menschen den Weg zu uns finden“, sagt Staudenmeyer.