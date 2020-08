Gut 350 Mitglieder hat der Tanzsportclub Villingen-Schwenningen aus der Grabenäckerstraße derzeit. Damit gehört er eigenen Angaben zufolge zu den größten Vereinen der Doppelstadt. Etwa 270 Mitglieder sind Kinder. Jedes Kind muss für ein Tanztraining im Monat 15 Euro bezahlen. Für einige ist das zu viel. Sie müssen ihr Hobby aufgeben, weil sie es sich nicht mehr leisten können.

„Viele schämen sich und sagen nicht, warum sie genau aufhören“, sagt Dieter Albrecht, Vorsitzender des Tanzsporclubs. Herauskommen würde der wahre Grund dann häufig über Trainer. Erst kürzlich habe es eine Kündigung gegeben: „Der Grund, den die Familie angegeben hat, war Corona und das dadurch fehlende Geld.“

Tanzsportclub VS Der Tanzsportclub aus der Grabenäckerstraße 40 in Schwenningen bietet im Jahr 47 Trainingseinheiten an. Für ein Training im Monat zahlen Kinder 15 Euro, jedes weitere Training kostet fünf Euro. Der Standard-Mitgliedsbeitrag für Erwachsene liegt bei 30 Euro. Angeboten werden neben musikalischer Früherziehung unter anderem kreativer Kindertanz, Hip Hop, Breakdance, Kinder-Zumba, Salsa, Pilates oder auch Turniertanz. Telefonisch zu erreichen ist der Club unter der 07720/21715 oder per Mail an info@tanzsportclub-vs.de.

Der Club selbst ist nach Albrechts Angaben privat. Heißt: Er finanziert sich mithilfe von Beitragsgeldern selbst. Die öffentlichen Gelder machten nur einen Beitrag im einstelligen Prozentbereich aus. „Wir sind wie ein kleines Unternehmen“, sagt Albrecht. Auch ein eigenes Vereinsheim mit zwei großen Tanzräumen, einer Bar und Duschen gibt es. Auch das müsse finanziert werden.

Seit der Coronakrise habe es etwa 50 Kündigungen gegeben. Noch könne der Verein das aushalten, allerdings: „Wir sind finanziell auf Kante genäht“, ergänzt der Vorsitzende. Soforthilfe bekomme der Club nicht, Gewinne dürfe er nicht machen, Rücklagen gebe es daher kaum. Etwa die Hälfte der Ex-Tansportclubmitglieder hatten Geldsorgen wegen der Coronakrise angegeben, die anderen Hälfte quittierte ihre Mitgliedschaft, weil das Tanzangebot coronabedingt eingeschhränkt worden war.

„Wir hängen uns alle rein, um vor allem den Kindern das Tanzen zu ermöglichen“, sagt Albrecht. Die Beitragsordnung sei nach einem Solidarsystem aufgebaut. Sprich: Die Erwachsenen finanzieren die Kinder zu einem Teil mit. Es habe deswegen schon Kündigungen gegeben. Für Albrecht und seine acht Vorstandskollegen sei der Solidarweg aber der richtige.

Weil der Tanzsportclub auch künftig allen Kindern, unabhängig vom Verdienst der jeweiligen Familie, das Tanzen ermöglichen will, hat er im September 2019 die Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen angeschrieben. Albrecht: „Vom Hörensagen haben wir mitbekommen, dass die Stiftung es einem Kinder im Jahr 2016 ermöglicht hatte, zu tanzen. Da dachten wir uns, wir fragen auch mal nach, ob es die Möglichkeit einer Förderung für unsere Kinder geben könnte.“

Zu Beginn gehe es um drei bis fünf Kinder, die Hilfe benötigten. Für die kommenden Jahre rechnet Albrecht dann mit ein bis zwei Kindern, die auf finanzielle Unterstützung zur Ausübung ihrers Hobbys angewiesen sein werden. Kinder, deren Familien Arbeitslosengeld II bekommen, seien von der möglichen Förderung ausgeschlossen. Dort läuft die Unterstützung bereits. „Die Förderung bräuchten wir also nur für die, die durch jedes soziale Raster fallen“, sagt Albrecht.

Und nachdem es viele Monate zunächst gar keine Antwort von der Stiftung gegeben hatte, ist der Weg für mögliche Förderungen nun frei. Albrecht hat die Tanztrainer in der Zwischenzeit über die Möglichkeit der Förderung informiert. Die Trainer erhalten auf Wunsch dann Formulare, die die Familien ausfüllen müssen. Dort verlangt die städtische Abteilung Jugend, Sport und Integration, über die die Förderung läuft, den Namen und die Anschrift, die Bankverbindung, aber auch Angaben über das Erwerbseinkommen, die Höhe des Kindergelds oder auch sonstige Gründe, die für eine Förderung sprechen.

Ob ein Kind finanziell gefördert wird, wird im Anschluss von der Abteilung geprüft.