Duschen nur zwei Minuten lang? Oder, wie es Ministerpräsident Winfried Kretschmann rät, lieber doch nur mit dem Waschlappen für körperliche Auffrischung sorgen? Das Thema spaltet, vor allem dort, wo in Vereinen bislang klar war, das es nach dem Sport erst einmal kollektiv in den Duschräumen hieß: Wasser marsch.

Angesichts der exorbitant angestiegenen Energiepreise ist die warme Dusche heute fast schon Luxus. Und im Oberzentrum in den Sportstätten, da hat die Stadt dem prasselnd-warmen Angebot im Spätherbst einen Riegel vorgeschoben. Duschen nur noch kalt, alles andere wird zu teuer. Seit 19. November gilt der Ratsbeschluss.

Schon zuvor gab es Argwohn. Und die Frage nach der Gerechtigkeit. Sie stellte Frierdrich Bettecken. Der CDU-Kommunalpolitiker und OB-Stellvertreter wollte bereits Anfang November in der öffentlichen Sitzung wissen, ob in der Helios-Arena beim Eishockey ebenfalls kalt geduscht werde.

CDU-Stadtrat Friedrich Bettecken. | Bild: SK

Sowohl OB Jürgen Roth als auch Kunsteisbahn-Geschäftsführer Gregor Gülpen vertagten die Antwort und wollten die Umstände klären.

Öffentliche Frage ohne öffentliche Antwort

Die öffentliche Frage Betteckens ist bis heute nicht öffentlich von den Verantwortlichen beantwortet. Der SÜDKURIER hat nachgefragt. Die Sprecherin von Gregor Gülpen, Daniela Dietrich, räumt ein: In der Helios-Arena werde weiter warm geduscht.

Dies wird auf SÜDKURIER-Nachfrage zu den Verhältnissen bei der städtischen Kunsteisbahn-Gesellschaft KEB so begründet: „Die KEB muss, basierend auf den vertraglichen Verpflichtungen mit den Wild Wings, welche dort mindestens zweimal am Tag intensiv trainieren, adäquate Trainingsmöglichkeiten vorhalten. Ebenso auch für die Gast-Mannschaften der Deutschen Eishockey Liga DEL. Deswegen wird in der KEB weiter warm geduscht“, heißt es wörtlich.

Allerding muss nicht der Steuerzahler dafür aufkommen: „Die Wild Wings GmbH bezahlt auch ihre Nebenkosten, worunter die warmen Duschen fallen“, ergänzt Daniela Dietrich auf Nachfrage.

Friedrich Bettecken hat die Antworten mittlerweile zur Kenntnis genommen. Der CDU-Stadtrat stellt gegenüber dieser Redaktion fest: „Es gibt also einen Unterschied in Villingen-Schwenningen, ob man Eishockey oder Fußball spielt.“