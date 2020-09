Betreiberwechsel im Villinger Traditionsgeschäft Kammerer am 15. September. Neuer Inhaber ist Falk Wöhrle vom gleichnamigen Schuhhaus in Singen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER verrät er, wie es im Villinger Geschäft weitergeht.

Bald ist es so weit. Am 15. September steht nach fast 75 Jahren ein Wechsel im Villinger Traditionsschuhhaus Kammerer an. Mechthild und Michael Ruck geben ihr Familienunternehmen auf und übergeben die Geschicke an Falk Wöhrle aus Singen, der in