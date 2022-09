In seiner Not wendet sich der Villinger Wolfgang Wollmann an die Zeitung. Seit Samstag hat er im Adlerring kein Internet mehr und auch das Telefon funktioniert nicht mehr. Für ihn ist das eine echte Notsituation, denn viele seiner Freunde und Bekannten kennen von ihm nur die Festnetztelefonnummer. Für sie ist er derzeit nicht erreichbar.

Schwarzwald-Baar Jetzt steht fest, wann Stiegeler das Glasfaser-Netz noch schneller macht Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Handy hat Wollmann bereits die Vodafone-Hotline kontaktiert. Wenn er durchkommt, wird ihm dort geraten, für nähere Information auf die Vodafone-Internetseite zu gehen. Doch das gelingt nicht, denn der Villinger kann ja auf das Internet nicht zugreifen. „Man erfährt leider nichts“, bedauert Wollmann.

Vodafone räumt lokale Störung ein

Was sagt nun der Vodafone-Sprecher zu dem Ärger in dem Wohngebiet Steppach? Vodafone habe seit dem 24. September um 4.19 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes innerhalb von Villingen-Schwenningen festgestellt, heißt es dort.

Villingen-Schwenningen Die Schulen bescheren der Innenstadt das schnelle Internet – aber nicht jedes Haus hat Glück Das könnte Sie auch interessieren

Bei insgesamt bis zu 314 Kunden im Bereich Adlerring seien Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. „Ursache ist ein Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang vor Ort.“ Konkret sei die Glasfaser-Zufuhrstrecke zu dem örtlichen Verteilerpunkt, über den diese 314 Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind, außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es seien zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich.

Ein örtliches Unternehmen habe bereits Messungen aller Netzelemente durchgeführt. Aktuell werde das genaue Reparaturkonzept erstellt, damit die Tiefbauarbeiten möglichst schnell durchgeführt werden können. Dabei werde dann ein defektes Bauteil im lokalen Verstärkerpunkt erneuert und die gesamte Zufuhrstrecke neu eingepegelt, erklärt der Sprecher.

Bitte um Geduld

Das Unternehmen Vodafone, zu dem das frühere BW-Kabelnetz inzwischen gehört, bittet die 314 Kabelkunden, die über diesen unterirdischen Zufuhrstrang angeschlossen seien, bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld. Man sei sich bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Wiederherstellung eines Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen.

Lösung für Fernsehen

Für den TV-Empfang, der zunächst ebenfalls betroffen war, konnte Vodafone eine provisorische Umleitungsstrecke einrichten, für Internet und Telefonie sei das nicht möglich.