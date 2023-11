Jetzt steht er endgültig fest, der Ort, an dem in Pfaffenweiler das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll. „Es war kein Erdbeben am letzten Freitag, sondern der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist“, so Ortsvorsteher Martin Straßacker in der Ortschaftsratssitzung.

Alle Verantwortlichen hatten sich auf Einladung von Bürgermeister Detlev Bührer zu einem Vor-Ort-Termin bei der Grünfläche im Oberdorf neben der Firma Reiko Trenkle getroffen und seien sich einig gewesen, dass dies der beste Standort sei. „Es war auch der letzte Platz, der noch als einziger von vier weiteren übrig blieb“, so der Ortsvorsteher, nachdem die Verhandlungen mit den anderen Grundstückseigentümern erfolglos blieben.

Matthias Schöne von Stadtplanungsamt betonte nochmals die Wichtigkeit des neuen Feuerwehrhauses. „Das Drehleiterfahrzeug steht notdürftig in einer Zeltgarage, die Umkleideräume sind sehr beengt, Duschen fehlen gänzlich sowie Parkplätze für die Feuerwehrleute“, zählt Schöne auf. Seit 2016 hatte es schon Überlegungen für einen neuen Standort gegeben. „Es gab Verkaufsgespräche über das Betriebsgelände der Firma Reiko Trenkle, die aufgrund von Preisvorstellungen und der Verkaufsbereitschaft des Eigentümers scheiterten. Bei der Bushalle der Firma Wursthorn haben die Nachteile des Standortes im Wohngebiet überwogen“, berichtete Schöne. Verhandlungen habe es auch über den Parkplatz der ehemaligen Firma Aptar gegeben, wobei sich der Eigentümer schließlich gegen einen Verkauf entschieden hatte. „Beim Hügle-Areal wäre der Eigentümer nur bereit gewesen, das gesamte Areal zu verkaufen, was schlichtweg viel zu groß gewesen wäre“, so Schöne.

Die ausgewählte Grünfläche im Oberdorf sei zwar nicht besonders groß, aber reiche aus. „Für den Standort spricht die verkehrsgünstige Lage zur Landesstraße 181 und dass die Stadt Villingen-Schwenningen Eigentümer der Fläche ist“, betonte Schöne. Der Flächennutzungsplan müsse nicht geändert werden, lediglich der Bebauungsplan von „Grünfläche“ auf „Gemeindebedarfseinrichtung“.

Ortschaftsrat und Technischer Ausschuss sagten Ja – jetzt muss der Gemeinderat endgültig entscheiden.