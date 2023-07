Wenn Galerieleiter Stephan Rössler zur Pressevorbesichtigung einer neuen Ausstellung einlädt, dann kann es schon einmal vorkommen, dass noch ein Bild aufgehängt, eine Skulptur platziert oder die Beschriftungen angebracht werden müssen. Das ist der Normalzustand im Galeriebetrieb einige Tage vor einer Eröffnung. Im Uhrenindustriemuseum, dem zukünftigen Ort des Museumsareals Bürk, gibt es tatsächlich gar nichts zu sehen, was auf eine bevorstehende Präsentation hindeuten könnte.

Wagnis einer Ausstellung

Und dennoch zeigt sich Rössler entspannt bei der Vorstellung der Ausstellung, zur deren Finanzierung eine großzügige Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung in Höhe von 25 000 Euro beiträgt. Auch wenn die Ausstellungsfläche nur mit einer Theke, einem Sofa, einigen Tischgruppen und monochromen Wandtafeln bestückt ist, ist das Ausstellungskonzept durchaus schlüssig. „Die Exponate sind die Menschen, die herkommen, und das Rahmenprogramm ist die Ausstellung“, so der Hausherr über das Wagnis dieser ständig wachsenden Mitmachausstellung.

„Stadt(t)räume“ ist ein partizipatives Ausstellungsprojekt, das ein zentrales Ziel des zukünftigen Museumsquartiers Bürk in den Fokus rückt: Neben der überregionalen Strahlkraft der thematischen Präsentationen soll mit Schaffung des sogenannten „Frei-Raums“ dauerhaft ein Ort für die Stadtgesellschaft entstehen.

Gelungene Beispiele für solche Projekte gibt es in den Museen größerer Städte, wie im Stadtpalais Stuttgart. Dort bietet das Stadtlabor als Lern-, Spiel- und Kreativbereich Workshops zu den Themen Architektur, Stadtplanung und Baukultur an und lädt ein, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Stuttgarts spielerisch und zielgruppengerecht neu zu entdecken. Dass so etwas auch in Villingen-Schwenningen funktionieren könnte, davon ist Stephan Rössler fest überzeugt.

Bis dieser kommunikative Freiraum, angesiedelt im Erdgeschoss des künftigen Museumsquartiers neben Café und Museumsshop, in den zukünftigen Museumsalltag fest integriert ist, gilt es einen Testballon zu starten und möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. Was sind die Sehnsüchte und Träume einer Stadt? Welche Wünsche und Vorstellungen verbinden die Menschen mit ihren über 140 Nationalitäten miteinander? Welche Zukunftsthemen bringen sie zusammen? Diese kann man im Stadtcafe mitten in der Ausstellung täglich in Erfahrung bringen.

Am selbstgebauten Tresen gibt es für alle, die an der interaktiven Aktion mitmachen, Kaffee und Eis umsonst. Zu sehen gibt es eigentlich erst etwas, wenn Besucher kommen, sich aktiv beteiligen und ihre Ideen zum Thema Stadtgesellschaft buchstäblich an die Wände anbringen. Am letzten Donnerstag im Monat besteht in der Zeit von 18 bis 22 Uhr Gelegenheit zu einem „Aperó“.

Weil es für das Mitmachen eine gewisse Anleitung braucht, werden ab August die Öffnungszeiten von Galerie und Uhrenindustriemuseum reduziert. Das macht personelle Ressourcen für dieses Projekt frei. Am partizipativen Ausstellungsprojekt kann man bis zum 12. November teilnehmen. Öffnungszeiten des Uhrenindustriemuseums: Dienstag bis Samstag 13 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 Uhr.