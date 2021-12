von Simon Wöhrle

Die 3G-Regel ist auch im öffentlichen Nahverkehr angekommen. Ausnahmen gelten nur für Schüler und Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Wer gegen die Auflage verstößt, dem droht ein Bußgeld von mindestens 200 Euro.

Wir wollen herausfinden, wie die Kontrollen im Alltag umgesetzt werden. Es beginnt ein kleiner Selbstversuch, doppelt geimpft und bereit, den entsprechenden Nachweis per Smartphone zu zeigen.

Der erste Test

Der erste Versuch startet vom Villinger Bahnhof aus. Von außen ist zumindest kein Hinweis auf die Verordnung zu erkennen. Am Bus selbst ist allerdings an der Tür von innen ein Zettel mit Hinweis auf die 3G-Regel angeklebt.

Zunächst steigen viele Schüler ein – es ist kurz vor halb zwei Mittags – für die der Schülerausweis als Nachweis genügt. Dann noch einige weitere Fahrgäste. Alle zeigen nur ihr Ticket vor, kein Nachweis per Smartphone oder Zettel. Hier wird also nicht auf 3G kontrolliert.

Der zweite Versuch wenig später zeigt das gleiche Resultat. An der Haltestelle steigt niemand anders mit in den Bus ein, eine Kontrolle würde also den Betrieb nicht unverhältnismäßig aufhalten. Trotzdem reicht der gültige Fahrschein aus, um mitgenommen zu werden.

Die zweite Runde

Bisher überrascht das Resultat, daher folgt ein weiterer Versuch. Start ist wieder der Villinger Bahnhof. Auch dieses mal steigen einige Schüler ein, insgesamt sind die Fahrgäste aber durchmischt. Das Einsteigen geht schnell, denn wieder muss niemand zusätzlich zum Fahrschein einen 3G-Nachweis vorzeigen. Weder Schüler, noch erwachsene Mitfahrer.

Der 3G-Nachweis Fahrgäste müssen einen Impfnachweis (Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen, einen Genesenennachweis (nicht älter als 180 Tage) oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Schnelltests dürfen dabei nicht älter als 24, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein. Zusätzlich muss zur Identitätsprüfung ein Ausweisdokument mitgeführt werden.

Ein letztes Mal soll der Versuch, auf den 3G-Nachweis kontrolliert zu werden, noch stattfinden. Dieses Mal wieder von einer Haltestelle aus, an der nicht viele Menschen einsteigen: das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Nur drei weitere Fahrgäste warten auf den Bus, die nötige Zeit zur Kontrolle wäre also gegeben.

Aber auch hier wird nicht auf 3G kontrolliert. Die vierte Fahrt – und damit der Selbstversuch – endet also ohne ein einziges Mal den eigentlich zum Transport nötigen 3G-Nachweis zu zeigen.

Wer ist zuständig?

Wer für die Kontrollen verantwortlich ist, scheint sich nicht ohne Weiteres klären zu lassen. Der VSB sieht sich nicht zuständig – man sei nur der Verbund. Für die Busfahrten seien mehrere einzelne Unternehmen zuständig. Und für die Kontrollen sei das Landratsamt zuständig. Dort allerdings sieht man das anders. Das Landratsamt verweist auf die Website des Landesverkehrsministeriums.

Dort steht, die Kontrollen würden „stichprobenhaft“ durch die Verkehrsunternehmen durchgeführt. In Schwerpunktkontrollen sollen sie von der Polizei unterstützt werden. Die Pflicht zur 3G-Kontrolle scheint also bei den Betreibern zu liegen.

„Auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen“

Frank Wiest, Geschäftsführer der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen GmbH, sieht die Aufgabe der Kontrolle bei den Fahrern falsch angesiedelt. Es handle sich um „eine Ordnungspolitische Aufgabe“, die von den Fahrern nicht so einfach zu erfüllen sei. Fahrscheinkontrolle, den Fahrplan einzuhalten und eine zusätzliche 3G-Kontrolle sei schwierig, besonders zu Spitzenzeiten.

Die Fahrer seien dazu angewiesen zu kontrollieren, so gut es zeitlich möglich ist. Wie es sich dann in der Praxis gestalte, kann Wiest nicht sagen. Die Fahrer würden es „so gut wie möglich“ machen, könnten aber keine 100 Prozent Kontrollen gewährleisten.