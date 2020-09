Nach Malle fliegen, Strandurlaub in Kroatien oder ein Städtetrip in Frankreich – was für viele Deutsche im Sommer inzwischen ein Muss geworden ist, war in diesem Jahr alles andere als selbstverständlich. Auch in Villingen-Schwenningen haben sich einige Urlaubspläne geändert.

Auch wenn sich nicht alle Urlauber ihr Reiseglück nehmen lassen wollten, haben sich in Villingen dennoch viele gegen ihren eigentlich geplanten Urlaub entschieden und sich ein Alternativ-Programm gesucht. Der SÜDKURIER hat in der Villinger Altstadt mit Urlaubsrückkehrern gesprochen.

Jakob Korb hatte eigentlich vor, in diesem Jahr in die Türkei zu reisen. Stattdessen war er in Frankreich und hat dort Bekannte besucht. Bilder: Jennifer Moog | Bild: Jennifer Moog

Jakob Korb, VS-Villingen: Eigentlich hatte Jakob Korb in diesem Jahr einen Strandurlaub in der Türkei geplant. Doch weil das bei Deutschen beliebte Urlaubsland von der Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt worden war, fiel dieser Urlaub für ihn leider ins Wasser. Stattdessen entschied er sich für einen einwöchigen Trip zu Bekannten in Frankreich. „Da war ich dann flexibel“, sagt er. Obwohl er in keinem der Gebiete in Frankreich war, die später ebenfalls zum Risikogebiet erklärt wurden, habe er sich nach einer Woche dazu entschieden, wieder heimzukehren. Denn warten, bis weitere Teile Frankreichs möglicherweise auch zum Risikogebiet werden, wollte er nicht. Deutschland als alternatives Reiseziel sei für seine Urlaubsreise dennoch nicht in Frage gekommen. Denn weil derzeit viele Urlauber ihre Reise nach Deutschland verlegt hätten, seien die beliebten Urlaubsorte überfüllt. Darauf hatte er keine Lust.

Johannes Caspers hatte einen Urlaub in Nordspanien geplant. Aufgrund der derzeit unsicheren Lage ist er lieber zuhause geblieben und hat für Ordnung gesorgt. | Bild: Jennifer Moog

Johannes Caspers, VS-Villingen: Auch Johannes Caspers hatte sich seinen Urlaub eigentlich anders vorgestellt. Nach Nordspanien in die Berge hätte es gehen sollen. Mit dem Auto wäre es über Frankreich bis nach Spanien gegangen. Doch weil ihm das zu risikoreich gewesen war, hat er sich in diesem Jahr gegen einen Urlaub entschieden. Stattdessen hat er in seinem Heim Ordnung geschaffen. Ein Urlaub im Innland sei nicht geplant. Dennoch genießt er seine freie Zeit bei Tagesausflügen.

Gerline Sutermeister hat in diesem Jahr auf einen Urlaub verzichtet. Stattdessen war sie mit ihrem Mann viel mit dem E-Bike in der Heimat unterwegs. | Bild: Jennifer Moog

Gerlinde Sutermeister, VS-Villingen: Ebenfalls zuhause bleibt in diesem Jahr Gerlinde Sutermeister. Auf den eigentlich geplanten Urlaub in Südtirol verzichten sie und ihr Mann. „Wir wären gerne in den Urlaub gegangen. Doch aufgrund des hohen Alters meines Mannes meiden wir den Tumult.“ Deswegen sei es schwierig geworden, in der beliebten Wanderregion auf Touren zu gehen. Und nur im Hotel zu bleiben, sei für die beiden auch keine Option gewesen. Statt zum Wandern in die Berge zu gehen, unternahmen sie in diesem Jahr lieber Ausflüge mit dem E-Bike in den umliegenden Schwarzwald, gingen essen und genossen die Zeit. „Das klappte ganz gut“, sagt sie.

Christiane Stiller hatte das Glück, dass ihr dreiwöchiger Urlaub in Thailand beendet war, bevor die Corona-Krise in Europa ihren Höhepunkt erreichte. | Bild: Jennifer Moog

Christiane Stiller, Vöhrenbach: Glück mit dem diesjährigen Urlaub hatte Christiane Stiller. Denn noch bevor die Corona-Krise in Europa ihren Lauf nahm, war ihr dreiwöchiger Urlaub in Thailand schon beendet. Ein weiterer Urlaub sei in diesem Jahr nicht geplant. Lieber genießt sie ihre freie Zeit mit Ausflügen, wie beispielsweise Shoppingtrips in die Villinger Altstadt.

Verena Szyszka war mit ihrer Familie für zwei Wochen an der Nordsee, eigentlich wäre es für sie nach Spanien gegangen. | Bild: Jennifer Moog

Verena Szyszka, VS-Villingen: Für einen Urlaub in Deutschland entschieden hat sich Verena Szyzska. Für sie und ihre Familie ging es bis zur vergangenen Woche an die Nordsee. Auch sie hatte eigentlich andere Urlaubspläne, Spanien wäre es geworden. Doch durch die Corona-Pandemie sei die Nordsee sicherer erschienen. Die Stimmung im Norden des Landes sei sehr gut gewesen. Lockerer als hier, sagt Szyszka. In den Läden hätten die Einheimischen kaum Masken getragen, viele seien draußen zusammen gesessen. Von einer Überfüllung kann Szyszka nicht sprechen, voll sei es zwar gewesen, aber nicht übermäßig.

Alexandra und Thomas Kasch waren mit ihren beiden Kindern Nina und Hannah am Bodensee, statt, wie eigentlich geplant, in Holland. | Bild: Jennifer Moog