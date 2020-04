Der Tierschutzverein VS äußert in einer Pressemitteilung den Verdacht, dass Stadttauben in größerer Zahl von Villingen-Schwenningen widerrechtlich aus der Stadt geschafft und andernorts ausgesetzt werden. Die Zahl der Tauben habe spürbar abgenommen.

Die Tierschützer, so berichtet die zweite Vorsitzende Theresa Lydia Schonhardt, kümmerten sich regelmäßig um die verletzten und kranken Stadttauben in beiden Stadtteilen. „Wenn wir ein verletztes oder krankes Tier finden und einfangen können, kommt es in die Taubenstation. Da werden die Tiere gesund gepflegt und wenn der Allgemeinzustand es zulässt, beringt und an ihrem Fundort wieder fliegen gelassen.“ Der Ring habe die Farbe grün. Darauf steht geschrieben „Tierschutzverein VS 0151-58184820.“

Bei den Streifzügen durch die beiden Stadtteile sei den Tierschützern aufgefallen, dass es weniger Tauben sind. „Nun kam zum zweiten Mal die Meldung, dass in Duningen, Kreis Rottweil, Tauben mit einem Ring von uns gefunden wurden. Alle abgemagert und in einem schlechten Zustand“, berichtet Schonhardt. Beim letzten Mal wollen Zeugen beobachtet haben, dass ein Auto die Tauben gebracht und fliegen gelassen hat. Dies wäre Aussetzen von Tieren in einer für sie fremden Umgebung. Tauben seien standorttreu und in einer fremden Umgebung wüssten sie nicht, wo sie Futter und Wasser finden können. „Außerdem macht es unsere Tierschutzarbeit zunichte und ist strafbar“, so Schonhardt. Der Tierschutzverein sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.