Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Hundehalter setzt sich gegen rigorose Leinenpflicht am Warenberg zur Wehr

Über 90 Euro müssen Hundehalte zahlen, wenn ihre Vierbeiner am Warenberg frei herum laufen. Kai Wilde sieht den Bedarf, wenn Schulkinder unterwegs sind. Aber spätabends, am Wochenende oder in den Ferien?