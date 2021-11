Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Der Spruch ist zwar alt, er stimmt aber auch heute noch. Das sehen auch die Gemeinderatsmitglieder in Villingen-Schwenningen so, wie fraktionsübergreifend am Mittwoch in der Sitzung gesagt wurde.

Dennoch beschloss das Gremium die Erhöhung der Hundesteuer ab dem 1. Januar. Bislang kostet ein Vierbeiner pro Jahr 120 Euro. Für den zweiten müssen Besitzer das Doppelte bezahlen. Künftig wird der Ersthund 132 Euro kosten und der zweite 264 Euro. Die letztmalige Änderung der Hundesteuer war in VS vor 18 Jahren am 26. November 2003 beschlossen worden.

Eine Ausnahme gibt es

Eine bestimmte Hundeart wird bei der Steuererhöhung aber ausgenommen: die Jagdhunde. Für diese Ausnahme stimmten am Mittwoch 24 Gemeinderatsmitglieder mit Ja, dagegen waren sieben. Die Erhöhung der Steuer für alle anderen Hunde wurde mit 25 Ja- und fünf Nein-Stimmen angenommen.