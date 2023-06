Es ist der Alptraum jedes Hundebesitzers: Der Vierbeiner – oft verfressen und dabei nicht wählerisch – nascht bei einem Spaziergang einen Giftköder oder eine mit spitzen Gegenständen gespickte Wurst.

Fleischbällchen mit Xylit

Eine solche Schreckensmeldung hat dieser Tage offenbar unter Hundebesitzern in Villingen die Runde gemacht. Ulrike Wagner-Baumann aus Pfaffenweiler hat eine Mail an die Redaktion geschickt: Offenbar wurden mit dem Süßstoff Xylit versetzte Fleischbällchen im Bereich Hubenloch und Richtung Volkertsweiler gefunden.

Das habe sie von einer Bekannten erfahren, die das wiederum von Dritten gehört habe. Die Hackbällchen seien so gut wie möglich entfernt worden.

Xylit, die süße Gefahr Xylit, auch als Birkenzucker bekannt, ist für Hunde äußerst gefährlich: Wie der Deutsche Tierschutzbund auf seiner Homepage informiert, ist schon eine geringe Menge des Zuckeraustauschstoffs eine Gefahr: „Schon die Aufnahme geringer Mengen kann zu einer Unterzuckerung des Körpers führen. Mengen ab 0,5g/kg können ein akutes Leberversagen und Störungen der Blutgerinnung verursachen“, heißt es da.

Bei der Polizei sei zu den Xylit-Hackbällchen keinerlei Meldung eingegangen, wie eine Nachfrage des SÜDKURIER ergibt. Gleichwohl seien Giftköder – vermeintliche oder echte – immer wieder ein Thema, vor allem in den sozialen Medien, sagt Polizeisprecher Jörg Kluge.

„Ein sehr sensibles Thema, das immer wieder durch die Decke geht“, so Kluge. Während mit Nägeln oder Rasierklingen versetzte Wurstscheiben ein eindeutiges Indiz dafür seien, dass es jemand auf Hunde abgesehen hat, sehe es bei Lebensmitteln schon anders aus: „Manchmal hat einfach nur ein Kind sein Vesper weggeworfen, was dann von Hundebesitzern mit Giftködern in Verbindung gebracht wird.“

Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, weiß, wie sehr Meldungen über Giftköder viele Hundebesitzer verunsichern. | Bild: Cian Hartung

Der richtige Weg sei auf jeden Fall: Den oder die vermeintlichen Köder aufsammeln, eintüten und zur Polizei bringen, die dann eine Analyse im Labor veranlassen kann. Zusätzlich werde in solchen Fällen auch der Fundort auf weitere Köder überprüft.

Mehr Falschannahmen als Taten

Echte Giftköderfunde seien glücklicherweise sehr selten. Das Vergiften läuft strafrechtlich als „Sachbeschädigung“, da Tiere juristisch eine „Sache“ sind. „Uns werden mehr Falschannahmen als tatsächliche Ereignisse gemeldet.“

Das zeigt auch ein Blick in die Statistik des Polizeipräsidiums Konstanz: Für die Jahre 2018 bis einschließlich 2022 werden in den vier Landkreisen Schwarzwald-Baar, Konstanz, Tuttlingen und Rottweil maximal drei Fälle vergifteter Tiere ausgewiesen.

Die Statistik liefert nur reine Zahlen

Kluge betont beim Blick auf die Statistik: „Wir können natürlich nur mit den reinen Fallzahlen dienen.“ So unterscheide die Statistik nicht, ob ein Täter mehrfach Köder ausgelegt hat – quasi ein Täter – oder mehrere Täter mehrmals aktiv waren.

Dass Hundehalter bei entsprechenden Meldungen beunruhigt sind, kann Kluge durchaus nachvollziehen. Manchmal würde daraus aber auch eine ungute Eigendynamik entstehen, die mehr Unsicherheit verursache, als dass sie jemandem nütze.

Das sagt der Tierschutzverein Auch beim Tierschutzverein Villingen-Schwenningen weiß man bislang nichts von den Xylit-Hackbällchen. „Wenn wir nicht selbst vor Ort waren oder zumindest ein Foto bekommen, unternehmen wir auch nichts“, sagt die stellvertretende Vorsitzender Theresia Lydia Schonhardt. In der Vergangenheit seien durchaus schon entsprechende Meldungen an den Verein herangetragen worden. „Wenn uns jemand schreibt, da liegt was, ist es besser, es selbst kurz wegzuräumen, bevor fünf Tiere es gefressen haben“, sagt sie.

Ähnlich verhält es sich mit der seit Jahren kursierenden Erzählung vom „weißen Lieferwagen“, aus dem ein Mann mit Entführungsabsichten angeblich Kinder anspricht.

Der „weiße Lieferwagen“ ist immer wieder unterwegs – auf Facebook

Seit mehr als einem Jahrzehnt macht dieses Gerücht bundesweit immer wieder die Runde – bevorzugt auf Facebook – und verunsichert Eltern und Kinder. Die Augsburger Allgemeine hatte dem Thema schon im Jahr 2011 eine ausführliche Recherche gewidmet und dessen Eigendynamik eindrücklich nachgezeichnet.

Ein weißer Lieferwagen (Symbolbild) ist immer wieder Teil einer Erzählung, die vor allem in sozialen Medien in regelmäßigen Abständen kursiert. | Bild: africa-studio.com

„Man muss solche Meldungen mit Ernsthaftigkeit betrachten, aber auch die Kirche im Dorf lassen“, sagt Jörg Kluge dazu. In jedem Fall sollten Kinder immer wieder dafür sensibilisiert werden, nicht mit Fremdem mitzugehen oder zu Unbekannten ins Auto zu steigen.

Panik oder sensibles Vorgehen?

„Wenn nur ein freundlicher Mensch Kinder nach dem Weg fragt, kommt es darauf an, wie die Eltern damit umgehen“, sagt Kluge. Sprich: Ob sie das Ereignis zum Anlass nehmen, mit dem Kind das Thema „Wie verhalte ich mich Fremden gegenüber“ zu besprechen – oder ob sie einen panischen Post bei Facebook absetzen. Die Polizei gehe jedenfalls jedem gemeldeten Einzelfall nach. Dazu überprüfe man auch Kennzeichen, sofern diese notiert wurden.