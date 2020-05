Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Hotels dürfen ab Freitag wieder Privatreisende empfangen. Die Beherbergungsbetriebe in Villingen und Schwenningen kämpfen dennoch ums Überleben

Erst Restaurants und nun Beherbergungsbetriebe: Die schrittweise Rückkehr in ein normales Leben in Baden-Württemberg geht weiter. Ab Freitag dürfen Hotels wieder Privatreisende empfangen. Die finanziellen Einbußen der vergangenen Wochen kann das aber auch nicht wettmachen. Viele Hotels in Villingen und Schwenningen kämpfen gegen die Pleite.