Böses Erwachen für elf Anwohner in der Villinger Oderstraße: Eine Garage zwischen zwei Reihenhäusern steht kurz vor zwei Uhr nachts in Flammen. Die Situation ist zeitweise äußerst heikel, das Feuer droht sogar auf die angrenzenden Häuser überzugreifen. Eine Gasflasche, die in der Garage gelagert ist, sorgt zusätzlich für Schwierigkeiten.

Die Brandschützer haben eine schwere Aufgabe – das Feuer droht auf die Wohnhäuser überzugreifen. | Bild: David Lienhard

Ein Knistern weckt die Bewohner in dem Wohngebiet Wöschhalde zu später Stunde. Als wenig später der erste Rettungswagen anrückt, ziehen schon dichte Rauchschwaden zwischen den Häusern auf. Die Feuerwehr, die zunächst nur vom Brand einer Gartenhütte ausging, verstärkt sofort ihre Einsatzkräfte, wie VS-Kommandant Markus Megerle berichtet. 40 Brandschützer mit acht Fahrzeugen sind am Ende in der Oderstraße im Einsatz.

Die Oderstraße ist eng bebaut. Elf Bewohner müssen evakuiert werden. | Bild: David Lienhard

Die Villinger Wohnstraße ist eng bebaut, Haus an Haus steht hier, dazwischen ducken sich die Garagen. Dies macht die Situation durchaus brenzlig im wahrsten Sinne des Wortes. „Das Feuer drohte auf die Wohngebäude überzuspringen“, schildert Markus Megerle.

Die elf Bewohner der angrenzenden Gebäude müssen ihre Häuser verlassen, diese sind zeitweise schwer verraucht. Die Menschen werden von den Mitarbeitern des Roten Kreuzes betreut. Erst Stunden später, als alles wieder rauchfrei ist, können sie zurückkehren. Verletzt wird bei dem Brand niemand, so die Polizei.

Die Gasflasche sorgt für Probleme. | Bild: David Lienhard

Den Brandschützern macht unterdessen eine Gasflasche Probleme, die in der Garage gelagert ist. Sie könnte explodieren, so die große Sorge. Die Flasche sei herausgebracht und in einem Wasserbad gekühlt worden, erklärt Kommandant Megerle das Vorgehen. Erst nach drei Stunden ist der Einsatz um kurz vor fünf Uhr morgens beendet. Bei einer eingehenden Kontrolle sei sichergestellt worden, dass sich nirgends mehr Glutnester befinden. Auch die Dachhaut, so Megerle, sei eingehend kontrolliert worden.

Die Flammen hinterlassen ein Bild der Zerstörung. | Bild: David Lienhard

Am Morgen erinnern die stark beschädigten Fassaden der beiden Häuser noch an den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher, so die Ordnungshüter, gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung. Eventuell, so Polizeisprecher Kluge, müsse auch ein Brandgutachter eingeschaltet werden. Den Schaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 200.000 Euro.

