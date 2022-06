Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Hohe Temperaturen und Trockenheit: Stadt Villingen-Schwenningen warnt vor Waldbrandgefahr

Temperaturen von über 30 Grad werden am Wochenende erwartet. Weil die kommenden Tage nicht die einzigen warmen in VS sind, fürchtet die Verwaltung Waldbrände – und gibt jetzt Verhaltenstipps.