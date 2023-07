Bei sommerlichen Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad treffen sich zahlreiche Menschen in der Villinger Südstadt. Am Samstag, 15. Juli, fand der dritte Villinger Hofflohmarkt statt.

Gegen eine kleine Anmeldegebühr konnten alle Anwohner mitmachen. Ganze 145 Haushalte waren schlussendlich dabei und boten von Kinderspielzeug über Möbel, Bilder, Schmuck und Bücher alles nur denkbare an. Was sich eben in einem Haushalt findet – und nicht mehr gebraucht wird.

Alles muss raus ... | Bild: Dominik Zahorka

Alle Altersgruppen sind dabei

„Wir freuen uns über den Hofflohmarkt und sind mit drei Generationen hier um unseren Hausrat anzubieten“, sagt Isabell Kröper, die mit Tochter, Sohn und Mutter ihre Ware in der Hofeinfahrt präsentiert.

Sarah Kröper, Tobias Kröper, Lieselotte Rothfuß und Isabell Kröper vor ihrem Stand. | Bild: Dominik Zahorka

Es ginge beim Hofflohmarkt nicht unbedingt ums Verkaufen, denn lohnen würde sich das Ganze finanziell ohnehin nicht unbedingt: „Es geht hier darum Leute zu treffen, die Nachbarschaft zu sehen, sich auszutauschen und das schöne Wetter zu genießen“, findet Kröper.

Streckenweise führt der Weg in abgelegene Winkel. | Bild: Dominik Zahorka

Wenn dann der ein oder andere nutzlos gewordene Haushaltsgegenstand den Besitzer wechseln könne, wäre das ein wunderbarer Nebeneffekt.

Die Bandbreite reicht allein hier von Kaffeemaschine bis Nippes. | Bild: Dominik Zahorka

Süße Verköstigung für die Besucher

Sarah Jucha bietet in ihrer Hofeinfahrt jede Menge Kinderspielzeug und Babyklamotten an: „Wir sind zum Ersten Mal beim Hofflohmarkt dabei und bieten neben alten Kindersachen, die wir nicht mehr brauchen, auch Süßigkeiten und Limonade an, die meine Tochter selbst gemacht hat“, sagt Jucha.

Sarah Jucha und ihre Tochter verköstigen die Bummelnden. | Bild: Dominik Zahorka

Manche Teilnehmer sind scher zu finden

„Ich hoffe, dass sich trotz der heißen Temperaturen im Laufe des Tages noch einige Leute zu uns verirren“ sagt Ines Liermann. Sie verkauft an ihrem kleinen Stand ebenfalls hauptsächlich Kinderspielzeug.

Das alles hat Ines Liermann im Angebot. | Bild: Dominik Zahorka

Der Flohmarkt sei in der Herdstraße, wo sie ihren Stand habe, leider nicht so dicht wie in anderen Bereichen, weshalb man schon sehr weit laufen müsse um von Stand zu Stand zu kommen.

Hier müssen die Einkäufer erst mal vom Gehweg abbiegen. | Bild: Dominik Zahorka

Tatsächlich musste man als Flohmarktbesucher eine ganz schöne Strecke zurücklegen um die gesamten 145 Stände, die sich vom Viehhofweg bis zur Zeppelinstraße zogen, abzulaufen.

An vielen Stellen im Wohngebiet entstehen durch die Stände Begegnungspunkte. | Bild: Dominik Zahorka

So waren es offensichtlich hauptsächlich Menschen aus der Direkten Nachbarschaft, die schauten was die Anwohner so im Angebot hatten.

Parkplätze und Hofeinfahrten werden zu Handelsplattformen. | Bild: Dominik Zahorka

Ein Flohmarkt von Nachbarn für Nachbarn also, der allen anwesenden sichtlichen Spaß gemacht hat.

Weitere Impressionen

Auch Antiquitäten stehen zum Verkauf. | Bild: Dominik Zahorka

Hier gibt es ein großes Angebot an Freizeitzubehör. | Bild: Dominik Zahorka

Muscheln und Schnecken suchen einen neuen Haushalt, um als Deko zu dienen. | Bild: Dominik Zahorka

Schmökern oder Spielen? Für Kinder ist jede Menge geboten. | Bild: Dominik Zahorka

Das eine oder andere Stück darf gratis mitgenommen werden. | Bild: Dominik Zahorka

Diese Küche ist ein Traum in Rosa. | Bild: Dominik Zahorka

Sogar eine Wiege sich unter den Angeboten. | Bild: Dominik Zahorka

Bei diesem Angebot wird manch Bekleidungsgeschäft neidisch. | Bild: Dominik Zahorka

Dieses Puppenbett ist bereits belebt. | Bild: Dominik Zahorka

Die ganze Hofeinfahrt wird genutzt. | Bild: Dominik Zahorka

Sammler werden hier glücklich. | Bild: Dominik Zahorka