Weil sich die Corona-Situation zuspitzt, dürfen in den städtischen Kindergarteneinrichtungen in Villingen-Schwenningen aktuell keine Präsenz-Elternabende abgehalten werden. Das hat die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Jürgen Roth verfügt, bestätigte auf Anfrage Verwaltungssprecherin Oxana Brunner. Wenn Elternabende anstehen, solle auf Videokonferenzen ausgewichen werden. Den freien Trägern und auch den Schulen werde empfohlen, diesem Schritt zu folgen, vorschreiben kann es die Stadt diesen Einrichtungen aber nicht. Anlass für das Verbot sei die dynamische Entwicklung der Corona-Zahlen. Dazu hat zumindest im Schwarzwald-Baar-Kreis möglicherweise auch der Ausbruch nach einem Elternabend in einem Brigachtaler Kindergarten beigetragen, obwohl dort gelüftet wurde, die Beteiligten Masken trugen und die Abstandsregel einhielten. In der Folge wurden 13 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein solche Infektionswelle soll in der Doppelstadt verhindert werden.