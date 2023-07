Mit dem Erlös eines Torwandschießens unterstützt der Hockey-Club Villingen mit Spenden für Sternenkinder seinen Torwart Marc Hensel bei seiner Aktion „17 Tage bis ans Meer“. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Die Aktion von Marc Hensel bewegt die Region und rückt die Sternenkinder in den Fokus. Nach dem Verlust ihres Sohnes Matteo wollen seine Eltern Claudia und Marc Hensel mit der 640 Kilometer langen Wanderung von Villingen nach Savona „Spenden sammeln, den Abschied von unserem Sohn verarbeiten und ein Tabuthema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken“, wie es auf der Projektwebsite heißt.

„Bei dieser tollen und bewegenden Aktion wollen wir Marc unterstützen“, fasst Michael Merklinger, zweiter Vorsitzender des Hockey-Clubs Villingen, die Motivation zusammen und erklärt: „Marc ist unser Goalie“, so wird der Torwart beim Hockey genannt: „Seine Geschichte bewegt uns sehr“.

„Aus dem Orgateam für das diesjährige Sommerfest ist die Idee entstanden“, berichtet Lucia Schwarz, Veranstaltungswart des Vereins. „Wir haben eine Hockey-Torwand, und der Torwart auf dem Bild ist tatsächlich Marc“. Er wisse vom Vorhaben und freue sich sehr über die Unterstützung seines Vereins. 30 Minuten hatten große und kleine Hockeyspieler Zeit, auf die Torwand zu zielen. „Pro Treffer spendet der Verein einen Euro vom Erlös des Sommerfestes an Marc, und der an Sternenkinder“, erklärte Michael Merklinger die Idee. Nachdem 154 Bälle im Tor gelandet waren, hat der Verein dann spontan noch etwas draufgelegt, sodass jetzt 300 Euro an die Aktion gespendet werden.

Die Torwandaktion fand im Rahmen des Sommerfestes statt, zu dem alle Mitglieder eingeladen waren. „Wir haben unser Ziel, in allen Altersgruppen sowohl eine männliche als auch eine weibliche Jugendmannschaft zu etablieren beinahe erreicht“, berichtet Jugendwart Katharina Furtwängler. Der Hockey-Club Villingen erfahre zwar seit Jahren enormen Zuwachs, habe sich dabei aber seine familiäre Atmosphäre erhalten. So war es auch selbstverständlich, dass die Hockeyspieler bei der Torwandaktion alles gegeben haben, um möglichst viele Treffer für die Aktion des Vereinskameraden zu erzielen. Der Hockey-Club Villingen feierte vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Alle Mannschaften trainieren am Friedengrund.

Informationen:

http://www.17tage-bis-ans-meer.de