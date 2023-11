Die Hauptprüfung des großen Brückenbauwerks in der Vockenhauser Straße ist fällig. Das meldet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Ingenieurbüro, das die Prüfungen durchführen muss, setzt seine Arbeiten auch am 2. November fort.

Prüfungen in der Nacht

Um die Auswirkungen auf den Verkehr im Bereich Vockenhauser -, Sebastian-Kneipp-, Wilhelm-Binder- sowie Goldenbühlstraße so gering wie möglich zu belasten, werden die Prüfungen ab den frühen Abendstunden durch die Nacht hindurch erfolgen.

Von 18 bis 22 Uhr ist die Fahrbahn der ganzen Brücke voll gesperrt. Genutzt werden können die Rampen in Richtung Innenstadt oder die Rampe Ost in Richtung Wohngebiet Goldenbühl.

Halbseitige Sperrungen

Von 22 bis 24 Uhr ist der Knotenpunkt Goldenbühlstraße unter der Brücke halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann die halbseitige Sperrung passieren.

Von 0 bis 6 Uhr ist die Vockenhauser Straße unter der Brücke ebenfalls halbseitig gesperrt. Auch hier ist die Fahrbahn halbseitig nutzbar.