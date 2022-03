„Wir wollen Danke sagen und den Menschen zeigen, dass ihre Spenden auch dort ankommen, wo sie ankommen sollen“, sagt Julia Lobikova. Sie gehört zur Initiativgruppe Ukrainer im Schwarzwald und ist für die Kommunikation mit der Presse zuständig.

In der Ukraine werden die Lieferungen zunächst in die Stadt Khust gebracht und von dort weiter verteilt. Khust ist aktuell noch von den meisten Kampfhandlungen verschont geblieben. | Bild: Ukrainer im Schwarzwald

Seit Beginn des Angriffskriegs Wladimir Putins gegen die gesamte Ukraine sammelt die Gruppierung Spenden für die Landsleute in der Ukraine und an und über der Grenze. „Wir sind schon viermal an die polnisch-ukrainische Grenze mit LKWs, Anhängern und Bussen gefahren. Insgesamt haben wir vier 80 Tonnen an Hilfsgütern transportiert“, fährt Lobikova fort.

So werden die Spenden verteilt

Die Spenden werden von Mitgliedern der Initiativgruppe, die derzeit daran arbeitet, ein eingetragener Verein zu werden, an die Grenze und sogar ins Land gebracht. Vor Ort arbeitet die Gruppe mit Partnern der Stadt Khust zusammen. In der Stadt im äußersten Westen der Ukraine sei die Kriegssituation noch vergleichsweise ruhig. Deswegen sei es möglich, das Weiterleiten der Spenden gut zu koordinieren.

Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an und deshalb wird auch weiter gesammelt – an diesen Stellen:

Bahnhofstraße 9 in Villingen (gegenüber der Tankstelle Shell) im ersten Obergeschoss montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr.

Neckarstraße 31 in Schwenningen dienstags, donnerstags und samstags von 18 bis 21 Uhr.

Mühlstraße 2 in Rietheim-Weilheim montags, mittwochs und freitags von 17.30 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Gebraucht werden Nahrungsmittel, Baby- und Kindernahrung, Hygieneartikel für Erwachsene und Kinder, Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Kissen, Medikamente und Verbandsmaterial und vieles mehr. Es wird gebeten, die Hilfsgüter in Kartons verpackt und beschriftet mitzubringen.

Am polnisch-ukrainischen Grenzübergang. | Bild: Ukrainer im Schwarzwald

Neben Sachspenden haben die Ukrainer im Schwarzwald in der Zwischenzeit auch ein Spendenkonto einrichten können. Das ist in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariterbund Baden-Württemberg (ASB) entstanden.

Empfänger: ASB Baden-Württemberg e. V.

Bank: Bank für Sozialwirtschaft mit Sitz in Stuttgart

IBAN: DE93 6012 0500 0007 7501 00

BIC: BFSWDE33STG

Betreff: „Nothilfe Ukraine Initiative Ederle“

Im Betreff soll auch die jeweilige Anschrift angeben werden. So kann durch den ASB eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Die Ukrainer im Schwarzwald veranstalten neben der Spendensammlung darüber hinaus auch Kundgebungen gegen den Krieg – zuletzt am Samstag, 12. März, auf dem Villinger Latschariplatz. Wer Kontakt zur Iniativgruppen aufnehmen will, kann das per E-Mail an ua.im.Schwarzwald@gmail.com machen.