Die Paketaktion der ProKids-Stiftung für Familien und Alleinerziehende, die durch Corona in Not geraten sind, ist nach eigenen Angaben ein voller Erfolg. Seit Mitte Februar können Familien mit Bedarf kostenlose Lebensmittelpakete der Stiftung beim Roten Kreuz in Villingen und in Schwenningen abholen.

Geänderte Ausgabemodalitäten

Allerdings wurden die Ausgabemodalitäten geändert: Die Pakete werden nur noch freitags von 14 bis 17 Uhr nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an info@prokids-stiftung.de abgegeben. Der Grund: „Die Sache wurde ausgenutzt“, sagt Stiftungsratsvorsitzender Joachim Spitz. „Deswegen geht‘s jetzt nur noch auf Empfehlung oder Anmeldung.“ Spitz zeigt sich enttäuscht: „Schade, dass durch dass Ausnutzen die unbürokratische Hilfe nicht mehr so geht.“

500 Pakete mit Zwei-Wochen-Bedarf

Mit Extra-Geld, das zu 100 Prozent von den Mitstiftern stamme und daher die Stiftungskasse nicht belaste, habe Pro Kids 500 Versorgungspakete Mitte Februar zusammengestellt, die auf den Bedarf einer Familie für zwei Wochen ausgelegt seien.

Paketverteilung Die ProKids-Hilfspakete sind erhältlich beim DRK, Rettungswache Schwenningen Alleenstraße 3, und dem Ortsvereinsgebäude Villingen, Benediktinerring 9. Wer nicht mobil ist und weit weg von einer DRK-Wache wohnt, etwa in einem Ortsteil, kann mit einem Hilfspaket beliefert werden: einfach eine E-Mail an die Adresse info@prokids-stiftung.de schreiben.

Zwei verschiedene Sortimente

Dabei gebe es ein Sortiment für Familien mit Babys und Kleinkindern und ein Sortiment mit Nahrung für Familien mit größeren Kindern. Das Angebot sei auf große Resonanz gestoßen – beim DRK in Villingen als auch in Schwenningen seien innerhalb der ersten zwei Wochen jeweils rund 100 Pakete abgeholt worden. „Rechnerisch sind das 20 Pakete pro Werktag“, freut sich Joachim Spitz, der Stiftungsratsvorsitzende.

Unbürokratische Hilfe

Eltern, die von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit im Zuge der Pandemie betroffen sind, sollen durch die Pakete gezielt entlastet werden. Und zwar effizient und unbürokratisch. Deshalb erfolgt die Abgabe der Pakete anonym über das DRK. Organisiert vom Kreisverband des DRK, verteilt durch den Rettungsdienst.

„Wir können bis zu 800 Lebensmittelpakete bereitstellen“, meint der Stiftungs-Chef. Die Zielgruppe sind nicht etwa Empfänger, die bereits die Hilfe der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen, sondern Familien und Alleinerziehende, die sonst ihre Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten.

