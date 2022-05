Villingen-Schwenningen vor 26 Minuten

Hier wird sogar im Mai an die Fastnacht gedacht: Glonkis gründen Jungtrommlerzug

Der Villinger Fastnachtsverein ist aktiv und will nun eine bisher entstandene Lücke füllen. Die neue Formation soll am 18. Mai in der Glonkihalle vorgestellt werden.