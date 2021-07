Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Hier trifft Musik auf Natur und Spaß: Die Waldkulturscheune bietet ein Kinder-Wandelkonzert

Knapp zwei Kilometer Luftlinie liegen die Nachsorgeklinik Tannheim und die Waldkulturscheune voneinander entfernt. So kamen Friederike Bauer, Vorsitzende des Vereins Waldkulturscheune, und Stefanie Rothmund von der Stiftung Kinderkrebs-Nachsorge Tannheim auf die Idee, ein Kinder-Wandelkonzert auf dem Gelände der Waldkulturscheune mit Musik von Kindern für Kinder und Familien auf die Beine zu stellen. Am Samstag, 17. Juli, werden um 11 und um 15 Uhr an fünf Stationen die unterschiedlichsten Musik- und Aktionsangebote präsentiert.