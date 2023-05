Die Fische in der Brigach sollen sich künftig wohler fühlen und sich auch zurückziehen können. Wahrscheinlich wird zur Renaturierung eine Schleife in den ziemlich geradlinigen Fluß gelegt. Das wurde jetzt im Technischen Ausschuss erläutert.

Maßnahme dient dem Hochwasserschutz

Alexander Meister vom Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadt VS erklärte den Stadträten am Dienstag in der Neuen Tonhalle, dass auch dem Hochwasserschutz gedient wäre, weil das Gewässer dann natürlich gebremst würde. Auch ein Wohnmobilstellplatz soll an der Brigach entstehen, der so geschützt werden könnte.

Langer Bereich ist Voraussetzung

Bürgermeister Detlev Bührer, der die Sitzung leitete, gab bekannt, dass es bis zu 85 Prozent Zuschüsse für das Vorhaben gebe. Allerdings müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel, dass ein längerer Abschnitt renaturiert wird.

„Hoffentlich kriegen wir bald den Wohnmobilstellplatz an der Brigach. Ich freue mich, dass hier etwas passiert“, sagte Gudrun Furtwänger (CDU). „Das ist eine tolle Sache“, lobte sie das Vorhaben. Cornelia Kunkis signalisierte für die Grünen ebenfalls „große Zustimmung“ und fragte genauer nach den Einzelheiten. Der Uferbereich, so erklärte Meister, soll mit einbezogen, den Fischen sollen mit Unterständen Rückzugsmöglichkeiten gegeben werden.

Auch die Freien Wähler zeigten sich begeistert. Steffen Ettwein wies allerdings auf einen Spielplatz in Nähe des Warenbachweges/Roggenbachstraße hin, der unter Wasser stehe, sodass man ständig Gummistiefel anziehen müsse, um zu ihm zu gelangen.

Bernd Lohmiller (SPD) fragte, ob es zwei oder drei Bauabschnitte geben werde. Zum Teil könne man ganzjährig arbeiten, erklärte Meister, aber es werde auch problematische Abschnitte geben. „Wir planen große Abschnitte, sonst kriegen wir keine Fördermittel“, sagte er.

Das wird es kosten

Mit großer Mehrheit beschloss der Technische Ausschuss die Vergabe der Planungen zur Renaturierung der Brigach. Der Abschnitt zwischen Schwedendammabwehr bis zur Kläranlage im Stadtbezirk Villingen geht an das Ingenieurbüro Wald und Corbes Consulting.

Das erhält ein vorläufiges Gesamthonorar in Höhe von etwas über 154.000 Euro. Umgesetzt wird zunächst die vierte Leistungsphase mit einem vorläufig anteiligen Honorar von knapp über 74.000 Euro.