von Jörg-Dieter Klatt

Obwohl ein kalter Novemberwind durch das Geäst pfiff, dürfte es den Kindern, die auf dem neu gestalteten Pumptrack, eine spezielle Mountainbike-Strecke ihre Runden drehten, recht warm geworden sein. Mit ihren Mountainbikes ritten sie mit sichtlichem Spaß und bunten Fahrradhelmen auf dem Kopf Runde um Runde über die hügelige Strecke.

Video: Klatt, Jörg-Dieter

Diese wurde im Laufe des vergangenen Jahres auf Initiative von Benjamin Kienzler, der in unmittelbarer Nähe des städtischen Spielplatzes in VS-Tannheim lebt, zu einem fetzigen Fahrradparcours umgestaltete. Von der Idee begeistert zeigte sich auch Ortsvorsteherin Anja Keller, die dem Initiator ihre volle Unterstützung zusagte und die entsprechenden Kanäle zu Ämtern und dem Technischen Überwachungsverein öffnete.

„Wir freuen uns sehr, dass einmal mehr eine ehrenamtliche Initiative in Tannheim zum Erfolg gebracht wurde“ , sagte die Ortsvorsteherin. Angelegt wurde die Strecke in Absprache mit der Stadtverwaltung auf einem bislang ungenutzten Streifen neben dem bestehenden Spielplatz am Wendeplatz Ob der Mühle.

Benjamin Kienzler hatte Idee

Mit einem kleinen Bagger, der von Karl Baumgärtner mit geschickter Hand gesteuert wurde, wurde die Bahn modelliert. Anfallendes Grüngut, das von zahlreichen freiwilligen Helfern auf die Wendeplatte getragen wurde, entsorgte Gemeindearbeiter Hubert Obergfell ebenso zuverlässig, wie die gut ein dutzend Jugendlichen, die vor dem Aufbringen des Fahrbelags Steine und Hölzer beiseiteschafften. Gut 40 Tonnen Schotter wurden auf der kindgerecht angelegten Strecke aufgebracht, sodass guter Grip in den Kurven für reichlich Fahrspaß sorgt.

„Da ich schon einmal so einen Pumptrack modelliert habe, konnte ich meine Erfahrungen hier einbringen“, ergänzte Benjamin Kienzler. Auch die Nachbarschaft war in das Vorhaben eingebunden und zeigte keine Vorbehalte gegenüber dieser Idee. Gedacht ist diese, in VS einmalige Ergänzung eines öffentlichen Spielplatzes, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

Was ist ein Pumptrack? Ursprünglich entstand die Idee in Kalifornien. Um zu trainieren, bauten sich BMX-Fahrer Steilkurven und Sprünge in den eigenen Garten. Auf einem Pumptrack kann durch gezielten Körpereinsatz das schnelle Überwinden von kleinen Hügeln mit dem Fahrrad erzielt werden. Nur kurz nach dem Start werden die Pedale benutzt, danach gilt es per Heben und Senken des Körpers das Zweirad in Bewegung zu halten. Es wird gepumpt. Der Parcours ist in Tannheim beim Spielplatz an der Wendeplatte Ob der Mühle zu finden.

Auch die Jüngsten können mit einem Laufrad das Auf und Ab der Strecke mit Juchzen durchfahren. Mit dem Segen des TÜVs versehen, wurde nun das sportliche Rund seiner Bestimmung übergeben. Eigentlich war ein größeres Einweihungsfest geplant, das aber wegen der gegenwärtigen Coronaentwicklung vertagt wurde. Im kommenden Frühjahr, so es die Lage zulässt, soll dieser Parcours, der praktisch ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis geschaffen wurde, feierlich der Öffentlichkeit übergeben werden.