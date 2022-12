von Hans-Jürgen Götz

Es gibt Traditionen, die sind aus dem Stadtgeschehen vor Weihnachten nicht mehr weg zu denken. Dazu gehört auch das Duo 2erlei Punk, die mit ihren legendären Blockflötenkonzerten seit Jahren reichlich Spenden für wohltätige Zwecke sammeln.

„2erlei Punk“ hat sogar ein eigenes Logo – natürlich mit Herz und Blockflöten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bereits das 18. Mal spielten am Freitag Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler für die gute Sache. Selbst als das wegen der Corona Pandemie die letzten zwei Jahre live nicht möglich war, fanden die Konzerte online statt.

Dieses Jahr sorgte der Dauerregen für eine Verlegung des Events aus der Innenstadt in den Gewölbekeller der Bastion. Um auch das Publikum mitzunehmen, waren Kreutzer und Ziegler wie eine freundliche Variante des Rattenfängers von Hameln mit ihren Blockflöten in der Stadt unterwegs, um das Publikum in den Spitalgarten zu locken.

Wenn das Publikum den Weg in die Bastion nicht findet, muss man es eben mit den Lauten der Blockflöte selbst abholen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dort sorgten Freunde und Familien mit ausreichend Glühwein, Kinderpunsch, selbst gebackenen Waffeln und Gebäck für das leibliche Wohl und gute Stimmung – trotz des schlechten Wetters.

Vor der Bastion gibt es Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwärmen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das Ensembles 2erlei Punk lädt sich zu den Konzerten immer Gastchöre und andere Musikgruppen ein. So ließ es sich das Futa Ensemble nicht nehmen, bei den „größten Pfeifen der Doppelstadt“ aufzutreten. Gunter Schwarz nennt sie zumindest so und kann sich Weihnachten ohne diesen Termin schon gar nicht mehr vorstellen.

So gab es vom Publikum im dicht besetzten Gewölbekeller auch viel Applaus für die acht Sängerinnen und Sänger des Ensembles. Ihre Weihnachtslieder aus aller Welt kamen in dieser Umgebung perfekt zur Geltung.

Im Gewölbekeller der Bastion kommen die Stimmen des Futa Ensenbles stimmungsvoll zur Geltung. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Matthias Kreutzer und Matthias Ziegler, die aus Niedereschach und Kappel kommen, boten dann einen bunten Querschnitt allseits bekannter und beliebter Songs auf der Blockflöte und zum lauten Mitsingen; darunter der Beatles-Song „Hey Jude“ oder „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens.

Auch eine neue Merchandising Kollektion kann das Duo präsentieren. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Matthias Kreutzer präsentiert eines der neuen T-Shirts, dessen Erlös immer einem wohltätigen Zweck zufließt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mittlerweile hat das Duo eine neue Merchandising-Kollektion auflegen lassen: Tassen, T-Shirts und andere Artikel mit ihrem neuen Logo fanden reißenden Absatz.

Der Erlös und die vielen Spenden gehen dieses Jahr an den Förderverein der Wärmestube in Schwenningen sowie an Refugio Villingen-Schwenningen.

In den vergangenen Jahren haben die Beiden viele tausend Euro Spenden für verschiedene soziale Einrichtungen gesammelt und sich dabei auch immer ungewöhnliche Aktionen einfallen lassen.

Auch der Nachwuchs ist gesichert, Matthias Kreutzer mit Tochter Frida, Sohn Paul und Ehefrau Lena. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für die beiden Musiker ist Weihnachten ein wichtiger Termin, um mit Familien und Freunde zusammen zu kommen. Nach Stationen in Ravensburg und Köln lebt Matthias Ziegler jetzt seit zwei Jahren und Matthias Kreutzer seit einem halben Jahr wieder in der Region.

Trotzdem ist das gemeinsame Proben immer schwierig. Und so sagen sie lachend: „Ihr seid jetzt live bei der ersten Probe zu einem neuen Stück der schlechtesten Band der Stadt dabei“.

Das Publikum hat den Nachmittag auf jeden Fall genossen, es war eine schöne Auszeit in der oft hektischen Vorweihnachtszeit.