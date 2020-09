von Roland Dürrhammer

VS-Pfaffenweiler/ VS-Rietheim - Eine neue Herausforderung stellt sich für die Schulleiterinnen und Lehrer der Grundschulen Pfaffenweiler und Rietheim: Die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen steht an. Neben den Stundenplänen der Klassen und Lerngruppen, die im Schuljahr 2020/21 auf Basis einer regulären Stundentafel erstellt werden, gilt es zudem, die Schulorganisation gemäß den aktuellen Hygienehinweisen des Kultusministeriums auszurichten.

Der Schulalltag in Pfaffenweiler

An der Grundschule Pfaffenweiler ist alles für den Start am 14. September vorbereitet. Im Schulhaus gibt es auf den Stockwerken und im Eingangsbereich Desinfektionsspender. Die Laufwege auf den Treppen sind durch eine durchgängige, gelbe Line getrennt. Pfeile geben die Laufrichtung an. „Wir nutzen zwei zugewiesene Eingänge, um die Situation beim Betreten und Verlassen der Schule zu entzerren“, sagt Schulleiterin Melanie Wirich, die sich mit ihren Kollegen darauf freut, dass alle wieder am Unterricht teilnehmen können und keiner daheim bleiben muss. „Eine Mund/-Nasenschutzpflicht besteht nicht, aber wir würden es uns wünschen, dass beim Gang durch das Schulgebäude eine Maske getragen wird“, so Wirich. Zwei Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, würden sich auch im Unterricht mit einer Maske schützen, den anderen sei es freigestellt. Zeitgleich zum Schuljahresbeginn wird auch der Bewegungsparcours bei der Schule fertig. „Mit dem Parcours, dem Schulhof und dem Bolzplatz können wir die Pausenzeiten optimal gestalten, um eine Vermischung der Schüler zu vermeiden“, zeigt sich Wirich erleichtert.

Eva Krotki, Schulleiterin der Grundschule Rietheim, zeigt auf ein Stoppschild, vor dem gewartet werden muss, bis die Treppe frei ist. Bilder: Roland Dürrhammer

Bei der Einschulung der 16 Kinder am 19. September wird es eine kleine Feier mit Eltern und Geschwistern der Erstklässler in der Turn- und Festhalle geben. „Es wird auch ein kleines Programm vorbereitet und danach werden die Kinder draußen von ihren Paten aus der vierten Klasse in Empfang genommen“, sagt Wirich. Bei der Feier in der Turn- und Festhalle bestehe Maskenpflicht.

So läuft es in Rietheim

Eva Krotki, Schulleiterin der Grundschule Rietheim, blickt durchweg positiv auf den Schulstart am 14. September. „Wir freuen uns alle total auf die Kinder, die uns allen sehr gefehlt haben. Durch den langen Vorlauf konnten wir die Rahmenbedingungen des Kultusministeriums umsetzen und das Hygienekonzept überarbeiten“, sagt Krotki. Man sei bisher in der Schule schon gut mit Flüssigseifen und Papierhandtüchern ausgestattet gewesen. Der Umgang mit den Hygienevorschriften werde zu Beginn mit den Kindern in der Schule besprochen. „Dazu gehört das Niesen und Husten in die Armbeuge, das richtige Händewaschen wird wieder vertieft und wie man sich beim Gang durch das Schulgebäude verhält“, so Krotki.

Warten am Stoppschild

Neuralgische Punkte, zu denen auch ein enger Treppenabgang gehört, sind mit Stoppschildern gekennzeichnet. „Am Stoppschild muss man warten, bis die Treppe wieder frei ist. Das gleiche gilt, wenn die Toiletten belegt sind“ erklärt Krotki. Der Unterricht beginnt und endet versetzt und auch die Pausenzeiten sind so geregelt. „Wir haben sehr verantwortungsvolle Eltern, deshalb mache ich mir keine Sorgen“, sagt Krotki. In diesem Jahr werden neun Kinder bei einer Feier in der Turn-und Festhalle eingeschult. Gestaltet wird das Programm von den Zweitklässlern und die Kernfamilien der Erstklässler dürfen an der Feier teilnehmen.