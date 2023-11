Im hohen Alter von 97 Jahren ist das letzte Gründungsmitglied der Hexenzunft Villingen, Augusta Liesa Kammerer, im Verein unter „Luis“ bekannt, verstorben. Das teilte die Zunft am Montag, 7. November, mit.

Die Mutter von elf Kindern hatte zusammen mit acht weiteren Mitstreitern am 6. Februar 1969 die Hexenzunft Villingen gegründet.

Stehende Ovationen für begeisterte Närrin

Zuletzt hatte man die begeisterte Närrin beim Gala-Abend des Vereins 2019 in der Neuen Tonhalle gesehen, wo sie mit stehenden Ovationen geehrt wurde. In einem Interview sagte sie damals, dass für sie die schönste Zeit im Jahr die Fasnet sei.

Mit ihrer humorvollen Art schilderte sie ferner, wie sich die Villinger Hexen aus einfachen Verhältnissen zu einem etablierten Fasnetverein entwickelten.

Die Fastnacht hat sie immer jung gehalten

„Wir hatten sehr wenig Geld, aber durch ausgiebiges Sparen konnten wir ein sauberes Häs an der Fasnet vorzeigen“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Angesichts ihres hohen Alters werde wohl ein Satz stets in Erinnerung bleiben, so die Hexenzunft weiter in ihrer Mitteilung: „Ich denke immer wieder an die schönen Zeiten zurück. Die Fasnet hält mich einfach jung.“

Würdigung für lebensfrohen Menschen

Für Zunftmeister Meik Gildner ist mit „Luis“ Kammerer nicht nur das letzte Gründungsmitglied, sondern ein herzensguter, lebensfroher und geselliger Mensch gegangen.

„Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor dem Mut und der Entschlossenheit, die Luis bei der Gründung und in den Anfangsjahren an den Tag gelegt hat. Ohne ihr Zutun würde es unseren Verein an der Villinger Fasnet so nicht geben“, würdigte Gildner die Leistung von Luis Kammerer.

