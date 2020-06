„Wir pflegen Menschlichkeit“, so lautet der Willkommensgruß auf der Webseite der Caritas Altenhilfe, die das einladende Entrée des Altenheim St. Lioba zeigt. Zu einem großen Teil zu dieser Menschlichkeit und der Pflege mit Herz, die ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Pflege im Villinger St. Lioba ist, haben die Schwestern des Benediktinerordens, die im Kloster St. Lioba in Freiburg-Günterstal beheimatet sind, beigetragen. Sie wurden jetzt vom Vorstandsvorsitzenden des Caritasverbands Schwarzwald-Baar-Kreis, Michael Stöffelmaier, und von Christian Fett, dem Heimleiter im St. Lioba, verabschiedet. Das teilte der Verband mit.

Caritas-Vorstandsvorsitzender Michael Stöffelmaier, Heimleiter Christian Fett bei der Verabschiedung der Ordensschwestern mit Priorin Magdalena, Schwester Lilly, Schwester Liza und Schwester Janci (von links) Bild: Caritasverband-sbk.

Konvent existiert seit 1960

Der Konvent der Benediktinerinnen, der seit 1960 in Villingen bestand, wird jetzt aufgelöst. Die letzten zwei noch in Villingen verbliebenen Schwestern des Klosters, Schwester Janci und Schwester Liza, die beide seit den 1990er Jahren im St. Lioba tätig sind, werden künftig in Mannheim und im Freiburger Mutterhaus neue Aufgaben wahrnehmen. Schwester Lilly, die ehemalige Villinger Oberin, war zur Verabschiedung mitgekommen.

Villingen als Ersatzheimat

Natürlich haben sie immer auch ihre indische Heimat vermisst, bekennen die Schwestern, aber im Laufe der Jahre in Villingen auch eine Ersatzheimat gefunden. Alle drei Schwestern waren nach ihrer zehnjährigen Ausbildung und einer mehrjährigen Tätigkeit im indischen Bhopal seit vielen Jahren in Villingen tätig, wo sie das Pflegepersonal des St. Lioba tatkräftig unterstützt, aber auch seelsorgerisch gewirkt haben.

VS-Villingen Villinger Schwestern nehmen mit Wehmut Abschied Das könnte Sie auch interessieren

„Ganz besonderer Geist“

„Die Ordensschwestern haben einen ganz besonderen Geist in unser Haus getragen und so eine ganz besondere Atmosphäre hergestellt“, wird Michael Stöffelmaier zitiert. Er äußerte an die ebenfalls anwesende Priorin des Freiburger Klosters, Schwester Magdalena, die Bitte, bei der Entsendung von Schwestern immer auch das Villinger St. Lioba im Kopf und im Herzen zu haben.

Außergewöhnlicher Kirchenbau

„Wir werden Sie vermissen“, gab auch Heimleiter Christian Fett den Schwestern mit auf den Weg. Sie werde die kleine Kapelle sehr vermissen, sagte Priorin Magdalena mit Blick auf den Kirchenbau, der dem Villinger Altenheim St. Lioba angeglieder ist und schon durch seine architektonisch gelungene Formgebung auf sich aufmerksam macht.