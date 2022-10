von Jörg-Dieter Klatt

Der wache Blick, der fröhliche Willkommensgruß, die Tageszeitung auf dem Tisch und unzählige Bastelarbeiten im Zimmer verraten nicht, dass Alfons Schwörer bei guter Gesundheit nunmehr auf 100 Lebensjahre zurückblicken kann. Der Blick aus dem Fenster im Unotweg könnte nicht schöner sein.

Am Ortsrand von Tannheim gelegen lässt sich an klaren Tagen die Alpenkette wahrnehmen, davor eine saftig grüne Wiese mit weidenden Kühen. Alfons Schwörer weiß diese Idylle zu schätzen. Rüstig bewegt er sich im Zimmer und auch die gemütliche Holzbank vor dem Haus lässt ihn den Lebensabend hier genießen.

Viele Schicksalsschläge

Dabei haben ihm zahlreiche Schicksalsschläge in den vergangenen 100 Jahren sicherlich manch schlaflose Nacht und Unbill gebracht. Allein das zufriedene Gesicht und die ruhige Stimme verrät, dass Alfons Schwörer in sich ruht und ein unerschütterliches Gottvertrauen hat.

Am 13. Oktober 1922 erblickte er als Sohn von Anna und August Schwörer in der Pfaffenweiler Sägemühle, das Licht der Welt. Er und sechs Geschwister, von denen zwei früh verstorben waren, gehörten zur Familie. 1928 brannte das Sägewerk ab und wurde nie wieder aufgebaut. Ein Jahr später verunglückte Vater August bei einem Arbeitsunfall tödlich, sodass die Familie ohne Ernährer dastand.

Einberufung in den Krieg

Mutter Anna fand eine neue Liebe mit Leo Neininger, der die Familie ernähren konnte. Wie prägend die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg für den Jubilar waren, zeigen die präzisen Erinnerungen, die zum Teil datumsgenau in das SÜDKURIER-Gespräch einfließen. Am 3. Oktober 1941 erfolgte die Einberufung zu den Pionieren nach Ulm. Das bisweilen eine Krankheit vor Kriegsunheil bewahrt, erfährt Schwörer, als ihn eine Scharlachinfektion bis Pfingsten 1942 kriegsuntauglich sein lässt.

In New York

Dann allerdings folgen aufregende Jahren mit Stationen in Nordafrika, von wo aus er nach der Gefangennahme von den US-Streitkräften auf einer dreiwöchigen Schifffahrt in New York landete. Gezeichnet von einer Gelbsuchterkrankung verschlug das Schicksal in nach Georgia, wo Waldarbeit auf dem Plan stand.

Eine der ganz seltenen Postkarten aus der Kriegsgefangenschaft in den USA während des Zweiten Weltkrieges zeigen den Jubilar zwischen zwei Kameraden in Georgia. | Bild: Repro: Jörg-Dieter Klatt

Die Hoffnung auf Entlassung in die Heimat endete jäh in der englischen Hafenstadt Liverpool, von wo aus Alfons Schwörer bis Juli 1947 bei Plymouth in der Landwirtschaft arbeiten musste.

Drei Jahre später stellte ihm das gütige Schicksal Rosa Beck aus Tannheim in den Weg. Am 26. Oktober 1950 wurde im Festsaal der ehemaligen Gaststätte „Sonne“ in deren Heimatort Hochzeit gefeiert. „Seinerzeit zahlte jeder Hochzeitsgast seine Zeche selber und das Wirtspaar lud die Hochzeiter ein“, erinnert Alfons Schwörer sich mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.

Die Wohnzimmerwand des 100-Jährigen Alfons Schwörer zieren dessen Glas- und Holzarbeiten. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Neue Liebe

Vier Kinder stammen aus dieser Ehe, die schon 1956 ein jähes Ende fand. Rosa Schwörer starb an einer unheilbaren Krankheit und Alfons Schwörers Familie drohte zu zerbrechen, wollte doch die Obrigkeit die vier Kinder verteilen. Aber die Halbschwester der Verstorbenen, Olga Andris, nahm das Heft in die Hand und versorgte die Familie im Unotweg.

Von dieser Notsituation erfuhr im Nachbarort Überauchen der Friseur Anton Weißer. Er arrangierte mit List und Weitsicht ein Treffen mit Maria Beha aus St. Märgen. „Wir sind mit dem Auto nach St. Märgen gefahren und ich wusste nicht, was ich da sollte!“, so der Jubilar.

Sieben Kinder

Und weiter: „Vor dem Café Wangler hielt der Wagen und die Maria Beha kam auf mich zu! Da wusste ich: Die und keine andere!“ Am 3. August 1957 wurde auf dem Lindenberg bei St. Märgen Hochzeit gefeiert und in den folgenden Jahren kam noch drei Kinder auf den Hof im Unotweg dazu. Hofumbau und die harte Arbeit in der Landwirtschaft bestimmten den weiteren Lebensweg des nun 100-jährigen. Lange Jahre seines Lebens war er Schriftführer der Ein- und Verkaufsgenossenschaft Tannheim und 25 Jahre lang sang er im Gesangverein.

Ungewöhnliches Hobby

Sohn Robert hat inzwischen den Hof übernommen und somit kann sich der Hochbetagte ganz seinem Hobby widmen. Mit großem Geschick fügt er in filigraner Kleinarbeit bis zum heutigen Tag bunte Glasscherben zusammen und gestaltet Lampen und Glasbilder im Tiffany-Stil.

Auch unzählige Intarsienarbeiten zieren sein Heim. Anlässlich des großen Jubiläumsfestes wird er diese Kunstwerke seinen 27 Enkeln und 34 Urenkeln zum „Kauf“ anbieten und das eingenommene Geld dritteln. Gleiche Teile fließen dem Freibadförderverein, dem Fußballclub und der Nachsorgeklinik zu.

Auf die obligatorische Frage, wie es komme, dass er so alt geworden ist: „Weil ich zufrieden bin!“